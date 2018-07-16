Ещё
Наркоман организовал у себя дома в Приморье притон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наркоман организовал у себя дома в Приморье притон 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Находкинский городской суд вынес приговор местному жителю и признал его виновным в содержание притона и систематическом предоставлении помещений для потребления наркотиков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуры Приморского края.
На момент вынесения приговора гражданин уже отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.
В результате суд признал его виновным и назначил ему по совокупности преступлений окончательно — 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
Primpress: последние новости
Бывший госслужащий стал причиной штрафа в Приморье Почти 250 обращений приморцев положительно решены благодаря порталу «Народный контроль» Китайская корпорация планирует открыть в Приморье предприятие по производству судовой стали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина385
Грудинин развелся51
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»391
Туринская плащаница оказалась подделкой61
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией105
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение