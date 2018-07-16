Наркоман организовал у себя дома в Приморье притон

Находкинский городской суд вынес приговор местному жителю и признал его виновным в содержание притона и систематическом предоставлении помещений для потребления наркотиков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуры Приморского края На момент вынесения приговора гражданин уже отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. В результате суд признал его виновным и назначил ему по совокупности преступлений окончательно — 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.