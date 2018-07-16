Как ты уничтожаешь свой потенциал

Да, возможно, это прозвучит немного наивно, но мы верим в то, что каждый человек с рождения обладает большим потенциалом в чем-либо. Вспомни, в раннем детстве ты наверняка уже осознавал, что тебе по-настоящему нравится, что привлекает более всего, была видна некая предрасположенность к какой-либо деятельности. Но куда все это девается потом? Почему в зрелом возрасте большинство людей так отчаянно ищет себя? Почему так часто этот самый потенциал оказывается погребенным под толстым слоем различного ментального мусора? И почему вообще твоя самореализация оказалась под угрозой, ведь все так хорошо начиналось? Постараемся найти причины этого всего.

Ты живешь чужими ожиданиями

Ты проживаешь эту жизнь так, как хотят другие, как бы банально это ни звучало. Идешь в медицинский институт по наставлению родителей, хотя всегда хотел быть писателем; заводишь семью сразу после окончания учебы, потому что все говорят, что надо взрослеть и так принято; всегда всем угождаешь, часто в ущерб своим интересам, ведь ты же хороший человек, а хороший человек все делает в интересах другого прежде всего. Естественно, по итогу твой мозг просто теряет способность мыслить самостоятельно, в твоих же интересах, зато делает из тебя идеальный винтик системы.

Ты многого боишься

Вообще, страх — это нормальная человеческая эмоция, но не когда она становится патологической и абсурдной, перерастая в настоящую фобию. Ты боишься подойти к красивой девушке, которую периодически видишь в баре на протяжении пары месяцев; ты боишься кардинально изменить свою внешность, хотя нынешняя тебя совсем не устраивает; боишься пробовать себя в новых сферах, проектах, ведь всегда есть вероятность провала. Так как же ты собираешься раскрывать себя и развиваться, если боишься жизни?

У тебя очень мало времени

Когда молодой, кажется, что весь мир у ног, времени еще очень много и все впереди. Это очень опасная иллюзия. Поверь, времени у тебя практически нет — считай, что ты уже опаздываешь. Вспомни, как окончил школу: ощущение, как будто это было совсем недавно, а проснувшись сегодня утром, в очередной раз осознаешь, что уже идет пятый год твоей трудовой жизни. Как? Что? Когда? Время неуклонно. А еще имей в виду, что с возрастом ты становишься консервативнее. Это факт. Сначала ты глумишься над музыкой диско, а потом напеваешь в машине после работы Heaven and Hell, и тебе это нравится. Именно поэтому действовать надо сейчас, пока у тебя еще не иссякли юношеский запал и энергия.

Ты не инвестируешь в свое будущее

Последствия предыдущего пункта. Так как ты считаешь, что неограничен во времени, то совершенно не вкладываешься в свое будущее. Что, говоришь, высшее образование есть? Ну и что. Сейчас настолько динамичный мир, что, чтобы чувствовать себя комфортно, имея одну вышку, надо быть очень оптимистичным и уверенным в себе человеком. К тому же конкуренция в наше время по-настоящему велика, причем практически везде, и, чтобы получить свой кусок пирога, ты должен уметь обосновать, почему именно ты его достоин. Мы, конечно, понимаем, что посиделки с друзьями в барах, туры на стадион, «В Питере пить» в караоке раз в неделю, свидания с милыми герцогинями, ночная «катка» в какой-нибудь шутер с друзьями куда интереснее и привлекательнее курсов английского языка, видеоуроков по маркетингу или основам того же Exсel, но ты не всегда будешь молодым, дружище. Кроме того, можно и работать над своей перспективой, и отдыхать. Как говорят покеристы: «Выигрыш есть — можно поесть!».

Ты не бережешь себя

Думаешь, постоянные алко-трипы, сон по 2-4 часа в сутки, неполноценное питание, нескончаемые информационные потоки, безудержное пожирание высокоградусного пойла пройдут бесследно? Не угадал. С растравленными желудком и кишечником, убитым иммунитетом, уставшими почками и простатитом тебе будет не то что не до самореализации какой-то, а вообще не до чего в этой жизни. Здоровье и время являются нашими основными ресурсами — трать их с умом.

Ты слишком много думаешь