«Падающих в обморок» на заводе в Саратове услышал Сергей Филипенко

Рабочие в горячих цехах буквально теряют сознание.

Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Работники пожаловались, что в 40-градусную жару на заводе «Серп и молот» не работают системы охлаждения и вентиляции, из-за чего рабочим становится плохо от духоты.

Администрация предприятия, со слов трудящихся, осталась глуха к высказанным претензиям. Поэтому люди вынуждены были «вынести сор из избы».

На жалобу отреагировала региональная прокуратура . В итоге по поручению прокурора области Сергея Филипенко организовано проведение проверки соблюдения трудового законодательства на ОАО Саратовский завод «Серп и Молот». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Проверяться будет не только температурный режим, но и в целом безопасность условий труда.