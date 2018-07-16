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«Падающих в обморок» на заводе в Саратове услышал Сергей Филипенко
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«Падающих в обморок» на заводе в Саратове услышал Сергей Филипенко 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
Рабочие в горячих цехах буквально теряют сознание.
Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Работники пожаловались, что в 40-градусную жару на заводе «Серп и молот» не работают системы охлаждения и вентиляции, из-за чего рабочим становится плохо от духоты.
Администрация предприятия, со слов трудящихся, осталась глуха к высказанным претензиям. Поэтому люди вынуждены были «вынести сор из избы».
На жалобу отреагировала региональная прокуратура. В итоге по поручению прокурора области Сергея Филипенко организовано проведение проверки соблюдения трудового законодательства на ОАО Саратовский завод «Серп и Молот». Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Проверяться будет не только температурный режим, но и в целом безопасность условий труда.
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