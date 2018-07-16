Прайм проведет блиц-опрос участников рейтинга топ-менеджеров

Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров: «Мы рады продолжению нашего сотрудничества с АЭИ „ПРАЙМ“ медиагруппы „Россия сегодня“, одним из ведущих информационных агентств России , в рамках проекта „Бизнес-гуру отвечают“. Этот проект позволяет ведущим российским менеджерам — участникам рейтинга Ассоциации менеджеров „ТОП-1000 российских менеджеров“ представить свое мнение по актуальным вопросам развития бизнеса в России. В этом году мы решили остановиться на таких темах, как доля государства в бизнесе, изменения в налоговой системе и инвестиции компаний».

Олег Ананьев, исполнительный директор МИА «Россия сегодня», председатель совета АЭИ «ПРАЙМ»: «Рейтинг даст прекрасную возможность увидеть, кто находится наверху управленческой иерархии. Уверен, проект „Бизнес-гуру отвечают“ станет отличным прикладным справочником для многих читателей „Прайма“. Благодаря ему появится возможность получить представление о положении дел в различных отраслях российского бизнеса и ответы на ключевые вопросы, волнующие профессиональное сообщество».

Информация о проекте на сайте «ПРАЙМ» будет постоянно обновляться вплоть до выхода рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» и объявления победителей одноименной премии предстоящей осенью. Первые ответы кандидатов уже можно прочитать на странице «Бизнес-гуру отвечают».

Артур Мурадян , генеральный директор компании «Трафт»: «Если государство помогает экспертизой и кросс-отраслевыми партнерствами и инсайдами — это плюс. Если же роль государства сводится только к функции нетерпеливого инвестора, который в обмен на инвестиции ожидает только финансовую отдачу и готов прибегать к преследованию в случае, если по каким-то обстоятельствам проект вынужден корректировать свои планы, то такое партнерство пагубно для всех сторон».

Леонид Зубарев, старший партнёр международной юридической фирмы CMS: «Из того, что хотелось бы изменить и упростить, назову процедуру возмещения НДС и порядок подтверждения расходов по налогу на прибыль. Если у компании, как, например, у нас, большой объем операций совершается с иностранными контрагентами, то приходится сталкиваться со сложностями при получении документов, подтверждающих расходы — в других юрисдикциях подобные формы документации уже довольно давно не используются в деловом обороте».

"ТОП-1000" — ежегодная премия, которая вручается наиболее выдающимся представителям российского делового сообщества, обладающим наивысшей профессиональной репутацией.

"ПРАЙМ" — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы «Россия сегодня». Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.

МИА «Россия сегодня» выступает Генеральным информационным партнером, агентство экономической информации «ПРАЙМ» медиагруппы «Россия сегодня» — Стратегическим партнером Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».