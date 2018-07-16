Машины нет, а дорожный сбор есть: налогивики Башкирии рассказали, кто должен платить по счетам

Пока сотрудники ГИБДД разыскивают угнанный автомобиль, можно забыть о транспортных налогах. Но дабы избежать недоразумений, обязательно поставьте в известность налоговую службу

— Для того чтобы не уплачивать транспортный налог, автовладелец должен самостоятельно сообщить об угоне, — рассказывает ведомство. — Подтверждающие документы и заявление можно направить по почте или в электронной форме через Личный кабинет налогоплательщика, а также через МФЦ или портал «Госуслуг».

Можно предъявить любые документы, выданные органом, который занимается расследованием и раскрытием краж транспортных средств. Это может быть и справка об угоне/краже, постановление о возбуждении уголовного дела, судебное решение.

Но даже если вы не можете предоставить документы, налоговая может сама направить запрос в органы ГИБДД. Но, что если человек попросту не озаботился данными вопросом, и спустя несколько лет ему предъявили солидный счет?

— В первую очередь нужно постараться разъяснить ситуацию в налоговой службе, разумеется, предоставив необходимые документы, ­ — пояснил эксперт уфимской компании «Автоюрист» Сергей Текучев . — Но если там однозначно ответили отказом, потребовав выплатить долги, тогда необходимо обратиться в суд. Каждый случай рассматривается индивидуально, какой-то единой судебной практики на этот счет нет. В определенной ситуации человека могут и обязать расплачиваться за эти годы, поэтому лучше делать все своевременно.

Стоит обратить внимание, что прекращение уголовного дела по розыску автомобиля в связи с истечением срока давности — не повод снова начать платить налоги. Только после того, как найдут ваше средство передвижения.