На Чукотке впервые использовали «народный бюджет», часть которого собрали сами жители

ТАСС , 16 июля. Администрация городского округа Певек на Чукотке впервые профинансирует ремонт двух объектов из «народного бюджета», 20% которого собрали сами жители. Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник отдела финансов муниципалитета Риджина Кунах.

"Мы первые на Чукотке, кто начал работать с «народным бюджетом». На благоустройство летней детской спортивной площадки в селе Рыткучи и освещение городского катка в Певеке направлено 500 тыс. рублей — по 225 тыс. рублей на каждый проект. 80% этой суммы выделили муниципальные власти, остальные 20% собрали сами жители", — сказала Кунах.

В администрации уточнили, что ремонт объектов проведут сами жители, без привлечения подрядчиков. Администрация при этом оставляет за собой право проверять ход работ, а также получит отчет. Опыт работы с «народным бюджетом» местные власти переняли у коллег из Якутска . "Народный бюджет" предусматривает возможность софинансирования из муниципального бюджета проектов жителей муниципалитета. Для этого инициативы должны быть направлены на благоустройство и быть социально значимыми. Софинансирование может составлять до 80% от необходимой суммы.