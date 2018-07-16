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На Чукотке впервые использовали «народный бюджет», часть которого собрали сами жители
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На Чукотке впервые использовали «народный бюджет», часть которого собрали сами жители 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 16 июля. Администрация городского округа Певек на Чукотке впервые профинансирует ремонт двух объектов из «народного бюджета», 20% которого собрали сами жители. Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник отдела финансов муниципалитета Риджина Кунах.
"Мы первые на Чукотке, кто начал работать с «народным бюджетом». На благоустройство летней детской спортивной площадки в селе Рыткучи и освещение городского катка в Певеке направлено 500 тыс. рублей — по 225 тыс. рублей на каждый проект. 80% этой суммы выделили муниципальные власти, остальные 20% собрали сами жители", — сказала Кунах.
В администрации уточнили, что ремонт объектов проведут сами жители, без привлечения подрядчиков. Администрация при этом оставляет за собой право проверять ход работ, а также получит отчет. Опыт работы с «народным бюджетом» местные власти переняли у коллег из Якутска. "Народный бюджет" предусматривает возможность софинансирования из муниципального бюджета проектов жителей муниципалитета. Для этого инициативы должны быть направлены на благоустройство и быть социально значимыми. Софинансирование может составлять до 80% от необходимой суммы.
Певек — самый северный город России, он находится на западе Чукотки. Помимо самого города, в состав муниципалитета входят села Рыткучи, Айон и Биллингс. Проживает здесь более 5 тыс. человек.
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