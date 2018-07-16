Два дома в ЮЗАО готовы к заселению в рамках программы реновации 

Жители трех трехэтажных домов, расположенных на улице Краснолиманская, переедут в новостройки на Изюминской улице, 55-1 и 49-2, в рамках программы реновации, передает Агентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Андрея Валуя.
«Это 10-й и 11-й дома программы, с ними стартует переселение в ЮЗАО. Здесь выполнена отделка и благоустройство по лучшим стандартам. С завтрашнего дня начнется работа информационного центра. Начнется переселение трех домов. С завтрашнего дня начнут выдаваться смотровые ордера. Будут оформляться документы, это займет какое-то время, но работа начнется уже завтра», — сказал Андрей Валуй.
Напомним, на сегодняшний день утверждены 250 стартовых площадок под жилую застройку для переселения из домов-участников программы реновации. В районе Черемушки определены три стартовые площадки, которые располагаются на Профсоюзной улице, владения 17 и 32, а также в квартале 32А (участок 3) Новых Черемушкек.