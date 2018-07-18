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Библиотекари из Кузьминок познакомили москвичей с творчеством Маяковского
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Библиотекари из Кузьминок познакомили москвичей с творчеством Маяковского 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Сотрудники библиотеки № 112 в рамках «Летних читален» ЦБС ЮВАО» 15 июля в Таганском парке (ул. Таганская, влад. 40–42) провели литературно-познавательную программу, приуроченную к 125-летнему юбилею Владимира Маяковского и посвященную его знаменитым произведениям «Кем быть?» и «Что такое хорошо и что такое плохо?».
Ребята познакомились с творчеством Владимира Маяковского, обсудили содержание предложенных произведений, а также закрепили полученные знания, раскрашивая контурные изображения на тему занятия и приняв участие в нескольких конкурсах на знание профессий и пословиц о правилах поведения, дружбе и труде. (ис)
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