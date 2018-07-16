В Саратове появилось «озеро несбывшихся надежд»

«Озеро несбывшихся надежд» — так в шутку прозвали горожане огромную лужу на улице Панфилова в Ленинском районе Саратова . Причина образования огромного котлована — продолжающиеся вторую неделю ремонтные работы на водоводе, который обслуживает предприятие «Концессии водоснабжения-Саратов».

По свидетельствам жителей, чьи дома расположены неподалеку от аварийного участка, порыв на коммуникациях так и не устранен, а краны с холодной водой периодически пересыхают, причем на несколько дней. Об отключениях и их длительности никто заранее не предупреждает. Вот что сообщила корреспонденту информационной службы «Саратов 24» проживающая в районе 8-й Дачной Наира Демина:

«С 4 июля холодная вода у нас текла тонюсенькой струйкой да еще и с перебоями, а 8 июля она вообще исчезла. Через три дня ее снова включили на двое с половиной суток, потом опять отключили. Шанс помыться и постирать появились в прошедшую субботу. Сейчас в очередной раз кран пересох. Если воду и дают на короткий промежуток времени, то она идет ржавая, пить, конечно, такую нельзя. Мы оборвали телефон «горячей линии» концессионеров. Информации на официальном сайте ресурсоснабжающей компании отсутствует. Ничего конкретного нам не говорят, подвоза питьевой воды не осуществляют вообще. Операторы практически каждому из наших соседей говорят, мол, звонков и жалоб с домов на вашей улице не поступало, хотя все жильцы звонили ни по одному разу. Один и тот же участок трубы меняется уже в третий раз. О каком тут соблюдении условий договора поставки качественной воды может идти речь?»

По словам жительницы 8-й Дачной, в микрорайоне проживают семьи с маленькими детьми, одинокие старики. За питьевой водой местные жители вынуждены ходить с бутылками на родник.