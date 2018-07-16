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На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма
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На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Купание на всех пляжах Анапы запрещено из-за шторма и сильного донного течения, сообщает Управление гражданской обороны и защиты населения города-курорта.
Жителей и гостей города попросили усилить контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций предписали принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, вчера, все пляжи Геленджика, закрытые после аварии на канализационной станции курорта, были открыты для купания, исключение составил один отрезок в районе улицы Садовой.
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