На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Купание на всех пляжах Анапы запрещено из-за шторма и сильного донного течения, сообщает Управление гражданской обороны и защиты населения города-курорта.

Жителей и гостей города попросили усилить контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций предписали принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.