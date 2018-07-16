Челябинец предстанет перед судом за нападения на женщин в парке

В Металлургический районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении ранее не судимого 29-летнего челябинца. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера (ч.1 ст.132 УК РФ), грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья (п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ) и покушение на изнасилование и изнасилование (ч.3 ст.30 ч.1 ст.131, ч.1 ст.131 УК РФ). Санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.

В вечернее время в парке имени Тищенко в мае текущего года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать незнакомую женщину. Он был задержан и доставлен в отел полиции непосредственно после совершения противоправных действий. Он был заключен под стражу по ходатайству следователя.

«Во время расследования была проведена генетическая судебная экспертиза, которая показала, что обвиняемый причастен к другому эпизоду. Вблизи заводоуправления ПАО «ЧМК» у лесопарковой зоны ранним утром 16 августа прошлого года он напал на другую женщину и открыто похитил ее имущество. Данное преступление оставалось длительное время не раскрытым, так как совершено было в условиях неочевидности. Женщина не видела преступника из-за того, что нападал он со спины. Кроме биологических следов преступника у следователя не было других объективных сведений, позволяющих установить его личность», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый, ранее отрицавший свою причастность к совершению преступления, признал вину в полном объеме после предъявления результатов экспертизы. Потерпевшей возмещен материальный ущерб.