Николай Панков о проблеме дольщиков: «Мы готовы плечо подставить только людям, что пострадали, а не чиновникам»

В одном из саратовских СМИ сегодня было опубликовано заявление основателя компании «Шэлдом» Байтемира Шамхалова, которое посвящено проблеме саратовских дольщиков.

"Убежден: каждый должен заниматься своим делом. Учитель-учить, врач-лечить, строитель-строить. А когда строитель начинает писать — это говорит о дисбалансе, нарушении норм", — отметил в своем ТамТам-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.

"Давно знаю Шамхалова — в разные времена, при разных обстоятельствах. Скажу одно: человек имеет свою открытую позицию, качественно строит, профессионал. Не видел у него желания идти в политику и доносить свои мысли через СМИ для широкого обсуждения. Считаю его интервью его позицией. Он действительно переживает и за свой коллектив, и за свое имя, и за высокое звание строителя. Эти его размышления и огромная практика должны стать путеводителем, прежде всего, и для министерства строительства , для правоохранительных и контролирующих структур, и для тех, кто проводит регистрацию, и, конечно, городских служб. Мне обидно, когда строители раскрывают схемы шантажа, системные пробелы, а Минстрой даже не делает, на наш взгляд, попыток исправить это и избежать. Конечно, опыт, мудрость и профессионализм наших строителей велик. Минстрой этого опыта может и не знать. Но использовать, прислушиваться к профессионалам, министерство обязано. А так хорошо получается: дольщиками должны заниматься Володин, Радаев и депутаты. И Ландо.

Вы заметили, он отдельно по большому спектру. Строительство жилья в Елшанке, школ в Солнечном-2 и в Энгельсе , лодочных баз, предуниверсария и ряда других благотворительных проектов — Володин.

А что министерство? Вот и от отчаяния и банкротства пишут наши строители открытые письма губернатору и Минстрою. Вот и дальше депутаты будут на рабочей группе по обманутым дольщикам, то кирпич на стройку искать, то газ и коммуникации подключать, то проводить согласования на ввод дома, то благоустройство делать. Разве это их функции? Такой подход еще раз подтверждает правоту Шамхалова о слабости Минстроя. Мы готовы плечо подставить только людям, что пострадали, а не чиновникам при их бездеятельности и не желании работать. Напомню, за деньги", — пишет депутат.