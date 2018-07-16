Фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху

Иньчуань, 15 июля / Синьхуа / — 2-й Культурно-туристический фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху открылся сегодня в национальном парке водно-болотных угодий «Минцуйху» в городском округе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай /. Фотографии Синьхуа/ Ван Пэн

Иньчуань, 15 июля /Синьхуа/ — 2-й Культурно-туристический фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху открылся сегодня в национальном парке водно-болотных угодий «Минцуйху» в городском округе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Иньчуань, 15 июля /Синьхуа/ — 2-й Культурно-туристический фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху открылся сегодня в национальном парке водно-болотных угодий «Минцуйху» в городском округе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Иньчуань, 15 июля /Синьхуа/ — 2-й Культурно-туристический фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху открылся сегодня в национальном парке водно-болотных угодий «Минцуйху» в городском округе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Иньчуань, 15 июля /Синьхуа/ — 2-й Культурно-туристический фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху открылся сегодня в национальном парке водно-болотных угодий «Минцуйху» в городском округе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн