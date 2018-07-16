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Фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху
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Фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху 

ИА Синьхуа 24 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Иньчуань, 15 июля /Синьхуа/ — 2-й Культурно-туристический фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху открылся сегодня в национальном парке водно-болотных угодий «Минцуйху» в городском округе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн
Иньчуань, 15 июля /Синьхуа/ — 2-й Культурно-туристический фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху открылся сегодня в национальном парке водно-болотных угодий «Минцуйху» в городском округе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Иньчуань, 15 июля /Синьхуа/ — 2-й Культурно-туристический фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху открылся сегодня в национальном парке водно-болотных угодий «Минцуйху» в городском округе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Иньчуань, 15 июля /Синьхуа/ — 2-й Культурно-туристический фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху открылся сегодня в национальном парке водно-болотных угодий «Минцуйху» в городском округе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Иньчуань, 15 июля /Синьхуа/ — 2-й Культурно-туристический фестиваль цветов лотоса на озере Минцуйху открылся сегодня в национальном парке водно-болотных угодий «Минцуйху» в городском округе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн
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