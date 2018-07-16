Коммунальное закаливание: 987 домов в Челябинске оставят без горячей воды на пятом этапе опрессовки

Завтра в Челябинске завершается четвёртый этап опрессовки и сразу же начинается пятый. На две недели без горячей воды воды останутся жители 987 домов. Отключения коснутся сразу пяти районов города: Центрального, Тракторозаводского, Ленинского, Калининского и Советского. Адреса домов — в материале 74.ru.

Пятый опрессовочный этап пройдёт в пяти районах города

— 17 июля начнется очередной этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена по 31 июля в 987 жилых домах, 46 детских садах, 45 учебных и 40 лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Курчатовского и Металлургического, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Опрессовочный участок № 18 Улицы Шадринская, Кудрявцева, Российская, проспект Победы, улицы Либединского, Лобкова, Северная, Ульяны Громовой, Артиллерийская, Турбинная, Труда, III Интернационала, Архитекторная, Пермская, Красноармейская, Карла Маркса , Советская, Цвиллинга, Пушкина, проспект Ленина, улицы Свободы, Коммуны, Российская, площадь Мопра, улица Постышева.

Опрессовочный участок № 19 Улицы Машиностроителей, Батумская, Масленникова, Суркова, Ереванская, Лизы Чайкиной, Дзержинского, Нахимова, Кронштадская, Новороссийская, Ачинская, Бугурусланская, Днепровская, Пластская, Цимлянская, Туруханская, Василевского, Канатовский переулок, улицы Люблинская, Дербентская, Якутская.

Опрессовочный участок № 20 Улицы Танкистов, Маховая, 1-я Эльтонская, 2-я Эльтонская, 10-й Лобинский переулок, улицы 2-й Стройгородок, Зальцмана, Трашутина, Герасимова, проспект Комарова, улицы Краснофлотская, Марченко, Детская, Кулибина, Шуменская, Котина, Первой Пятилетки, Горького, Героев Танкограда, Салютная, Софьи Ковалевской , Радистов.

Опрессовочный участок № 21 Улицы Варненская, Верхнеуральская, Гвардейская, Воровского, Медгородок, Образцова, Рубежная, Татьяничевой, Худякова, Смирных, Витебская, Курчатова, Энгельса, Энтузиастов, Лесопарковая, Тернопольская, Доватора, Воровского, Блюхера, Тарасова, Крупской, Яблочкина, Омская, Белорецкая, Дарвина, Керченская, Знаменская, Мебельная, Новосельская, Центральная, Гайдара, 2-й Мебельный переулок, улицы Авторемонтная, Телеграфная, Неймана, Пономарёва, Малиновая, Корабельная.

Срок отключения горячей воды традиционный — две недели, до 31 июля. Но он может измениться. И горячая вода вернётся в дома жителей либо раньше срока, либо позже при возникновении аварийных ситуаций, либо при необходимости дополнительного ремонта.

Всего летняя опрессовочная кампания пройдёт в шесть этапов. Каждый из них рассчитан на две недели, но длительность его может меняться в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта.

После первого этапа опрессовки коммунальщики затянули с возвращением горячей воды в 108 домов. После второго этапа опрессовки 19 июня горячая вода вернулась в 1249 жилых домов.

3 июля в Челябинске стартовал четвёртый этап опрессовки. До 17 июля горячей воды не будет в 499 жилых домах, 39 детсадах, 17 учебных и 14 лечебных учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.

Со списком уже попавших под отключения воды адресов и тех, кому горячую воду отключат с 17 июля, можно ознакомиться на сайте Уральской теплосетевой компании.