В Волгограде скоростные трамваи начали ездить в северную часть города

«Метроэлектротрансу» удалось запустить два маршрута скоростного трамвая в северную часть Волгограда , однако транспорт пока курсирует по укороченной схеме движения. Напомним, 15 и 16 июля работа СТ была на время приостановлена из-за обильных дождей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, пока трамваи курсируют в границах станций «Ельшанка»-«Европа Сити Молл» и «Монолит» — «ВГТЗ» . «Запуск маршрутов в северную часть города стал возможен благодаря оперативным действиям аварийных служб, которые в течение нескольких часов восстановили пострадавший участок путей в границах станции „Автоцентр“, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

По данным горадминистрации, работу подземной части скоростного трамвая обеспечивает новая путевая стрелка у остановки „Европа Сити Молл“, сделанная весной текущего года.

На данный момент более 70% линии скоростного трамвая обслуживается электротранспортом.

На время проведения восстановительных работ в подземке усилены троллейбусные маршруты №9 и 12, дублирующие линию СТ в северной части города. На них принимаются проездные билеты скоростного трамвая.