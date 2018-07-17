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В Волгограде скоростные трамваи начали ездить в северную часть города
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В Волгограде скоростные трамваи начали ездить в северную часть города 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
«Метроэлектротрансу» удалось запустить два маршрута скоростного трамвая в северную часть Волгограда, однако транспорт пока курсирует по укороченной схеме движения. Напомним, 15 и 16 июля работа СТ была на время приостановлена из-за обильных дождей.
Как сообщает пресс-служба мэрии, пока трамваи курсируют в границах станций «Ельшанка»-«Европа Сити Молл» и «Монолит» — «ВГТЗ». «Запуск маршрутов в северную часть города стал возможен благодаря оперативным действиям аварийных служб, которые в течение нескольких часов восстановили пострадавший участок путей в границах станции „Автоцентр“, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
По данным горадминистрации, работу подземной части скоростного трамвая обеспечивает новая путевая стрелка у остановки „Европа Сити Молл“, сделанная весной текущего года.
На данный момент более 70% линии скоростного трамвая обслуживается электротранспортом.
На время проведения восстановительных работ в подземке усилены троллейбусные маршруты №9 и 12, дублирующие линию СТ в северной части города. На них принимаются проездные билеты скоростного трамвая.
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