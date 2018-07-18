Во Владивостоке за мусор будут наказывать «по-Сингапурски»

Во Владивостоке увеличат штрафы за нарушения в сфере благоустройства и экологии по примеру Сингапура . О том, чему стоит поучиться у экономического феномена XX века, глава города Виталий Веркеенко рассказал по итогам VI Всемирного саммита городов и Форума мэров, который прошел в городе-государстве с 8 по 12 июля.

Город-государство, история которого насчитывает всего 53 года, показал, как с помощью эффективного управления и новой идеологии создать благоприятные условия для привлечения инвестиций и создания комфортной городской среды.

— Одной из целей участия в форуме, на который мы получили приглашение, стало изучение успешного опыта развития ведущих городов мира, в частности Сингапура, — говорит мэр Владивостока Виталий Веркеенко. — Инновационные технологии и эффективные управленческие подходы к развитию экономики позволили всего за полвека превратить одну из беднейших территорий в процветающее государство и создать уникальный феномен, на который сегодня равняются многие страны мира. Этот город-государство площадью чуть более 700 кв. км преодолел такие вызовы, как дефицит природных ресурсов, в том числе отсутствие пресной воды и свободных земель, и сегодня, например, используя лишь 1% земли для сельского хозяйства, успешно экспортирует большую часть произведенной продукции. Важно использовать экологический потенциал города, его природные ресурсы — то преимущество, которое выгодно отличает приморскую столицу от многих городов мира.

Сингапур известен на весь мир, как город высоких штрафов, благодаря которым в нём навели безупречный порядок.

— Считаю необходимым увеличить штрафы за нарушения в сфере благоустройства и экологии, и мы учли это при разработке новых правил благоустройства, которые сейчас находятся на рассмотрении в городской думе, — продолжил мэр. — Согласно опросам, большая часть горожан поддерживает повышение штрафов за несанкционированные свалки и мусор, незаконную рекламу и парковку на газонах и зеленых зонах города. Предельные значения для штрафов устанавливает субъект, но мы уже вышли на краевой уровень с инициативой повысить их. Конечная цель таких жестких мер — повышение ответственности жителей за свой город. Важно осознать, что Владивосток — наш общий дом, и чистота и комфорт в нем зависят от каждого его жителя.

Ещё один акцент, на который стоит обратить внимание — развитие системы образования. Владивосток — город студентов, и энергия молодых, образованных и талантливых — будущее города. Мировые эксперты называют концентрацию высших учебных заведений во Владивостоке одним из его конкурентных преимуществ, на базе которого можно успешно развивать инновационную экономику.