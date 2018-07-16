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Количество трамваев на Станиславского увеличили в два раза
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Количество трамваев на Станиславского увеличили в два раза 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Трамваи на новом маршруте оснащены кондиционерами
Количество трамваев пришлось увеличить на одном из маршрутов донской столицы. Изначально пущенных по Станиславского пяти вагонов уже не хватает. Об этом в социальных сетях сообщает «Ростовский городской транспорт». — Число трамваев на маршруте №1 было увеличено в два раза — до десяти штук. При этом впервые за несколько лет общий выпуск был увеличен до 35 вагонов, — уточняется на сайте. Трамвайное движение по Станиславского запустили чуть больше двух недель назад — 1 июля. Как утверждает «Ростовский городской транспорт», скорость этого транспорта на названной улице увеличилась. Теперь время пути между конечными остановками составляет 35-40 минут. А от Главного железнодорожного вокзала до площади Карла Маркса можно добраться за пол часа. Сейчас здесь работают трамваи марки 71-911E «City Star». Их вагоны оснащены кондиционерами. Улица Станиславского известна очень долгой реконструкцией, срок окончания которой все время откладывался. Первоначально завершить здесь ремонт власти обещали к 1 июня. Однако в результате сдать улицу удалось только к началу ЧМ.
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