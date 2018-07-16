Число трамваев на улице Станиславского увеличили в два раза в связи с популярностью

Несмотря на то, что трамвай на улице Станиславского после реконструкции начал работу лишь две недели назад, 1 июля, он уже пользуется высокой популярностью. Как сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт», первоначально выделенных пяти вагонов не хватило для того, чтобы перевезти всех желающих. В связи с этим число трамваев на маршруте №1 было увеличено в два раза — до 10 штук.

Проведение реконструкции на улице Станиславского позволило вагонам ехать быстрее. Добраться от конечной до конечной (с Главного ЖД Вокзала до ул. 26-я линия) на трамвайном маршруте №1 можно за 35-40 минут. При этом попасть с Главного ЖД Вокзала в район площади Карла Маркса можно за 30-35 минут. Также в период действия ограничений на Театральной площади трамвайный маршрут №1 остается практически единственным транспортом для жителей нижней Нахичевани. Напомним, на линии работают только новые низкопольные вагоны 71-911E «City Star», оснащенные кондиционерами.