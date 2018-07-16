Япония поставила в Якутию компоненты для строительства арктического ветропарка

"В логистический центр республики доставлены японские установки и оборудование для ветропарка в поселке Тикси (Булунского района — прим. ТАСС). Техника в Якутск была доставлена по автодороге из Владивостока на 18 грузовиках и далее будет отгружена на барже по реке Лена в Булунский район", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что монтажные работы по установке трех ветроэнергетических установок для создания ветропарка в Булунском районе Якутии завершат к сентябрю 2018 года при участии японских специалистов. В 2019 году планируется построить дизельную электростанцию и установить систему аккумулирования электроэнергии. «В 2020 году начнется демонстрационный период всего комплекса», — уточнили в ведомстве.

Мощность экспериментального ветропарка в Тикси составит до 1 МВт. Согласно расчетам, применение таких систем способно ориентировочно на 20% понизить потребление дизельного топлива в районе. При успехе эксперимента комбинации ветряных генераторов, дизелей, аккумуляторов и систем автоматизированного управления можно будет использовать на постоянной основе.