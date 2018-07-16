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Япония поставила в Якутию компоненты для строительства арктического ветропарка
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Япония поставила в Якутию компоненты для строительства арктического ветропарка 

ТАСС 31 минуту назад
ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Японская правительственная Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO) поставила в Якутск компоненты для экспериментального строительства системы ветрогенерации в поселке Тикси на севере Якутии. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона.
"В логистический центр республики доставлены японские установки и оборудование для ветропарка в поселке Тикси (Булунского района — прим. ТАСС). Техника в Якутск была доставлена по автодороге из Владивостока на 18 грузовиках и далее будет отгружена на барже по реке Лена в Булунский район", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что монтажные работы по установке трех ветроэнергетических установок для создания ветропарка в Булунском районе Якутии завершат к сентябрю 2018 года при участии японских специалистов. В 2019 году планируется построить дизельную электростанцию и установить систему аккумулирования электроэнергии. «В 2020 году начнется демонстрационный период всего комплекса», — уточнили в ведомстве.
Мощность экспериментального ветропарка в Тикси составит до 1 МВт. Согласно расчетам, применение таких систем способно ориентировочно на 20% понизить потребление дизельного топлива в районе. При успехе эксперимента комбинации ветряных генераторов, дизелей, аккумуляторов и систем автоматизированного управления можно будет использовать на постоянной основе.
Протокол о создании ветропарка был подписан на Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года представителями российской компании «Русгидро», NEDO и правительства Якутии. Якутские власти и «Русгидро» взяли на себя создание базовой инфраструктуры ветропарка, в том числе строительство ЛЭП.
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