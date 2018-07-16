Оборудование для арктического ветропарка доставлено в Якутск

В пресс-службе главы и правительства Якутии сообщили, что общий вес груза составил 238 тонн. От Владивостока до Якутска его довезла автоколонна из 18 специально оборудованных автомобилей. В Якутском речном порту готовятся перегрузить оборудование на баржу, и по реке Лена его доставят к месту назначения, в Тикси.

Сейчас в 10 километрах от поселка ведутся работы по подготовке площадки для ветропарка. По словам первого вице-премьера правительства республики Алексея Колодезникова, монтаж ветряков и прокладка ЛЭП начнутся в сентябре.

— Ветропарк возьмет на себя около 20 процентов от всего объема энергопотребления поселка и будет работать в режиме комбинированной выработки электроэнергии. Но даже при таких параметрах он позволяет существенно сэкономить за счет сокращения расходов на дизельное топливо, — подчеркнул Колодезников.

Доставка и монтаж ветряков — лишь первая часть проекта по созданию в арктическом поселке ветро-дизельного комплекса. Планируется, что в 2019 году японские партнеры направят в Якутию вторую партию груза, в том числе три дизель-генератора, системы аккумулирования энергии и автоматического управления. Проектная мощность комплекса составит 3,9 МВт.