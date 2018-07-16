Ещё
Экспресс-тест на ВИЧ: для самарских молодоженов проведут необычную акцию в «Теремке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экспресс-тест на ВИЧ: для самарских молодоженов проведут необычную акцию в «Теремке» 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Мероприятие
пройдет во дворце бракосочетаний
Во вторник, 17 июля, с 9:00 до 11:00 мобильная лаборатория самарского СПИД-центра возьмет анализы крови у всех желающих на Молодогвардейской, 238. Акция пройдет в здании популярного ЗАГСа «Теремок».
— В этот день будущим молодоженам, пришедшим подавать заявление о регистрации брака, медики предложат сдать экспресс-тест на ВИЧ. Таким образом, самарцы смогут заранее позаботиться о здоровье и благополучии будущей семьи, — сообщили в самарском СПИД-центре.
Врачи проведут мероприятие для новобрачных абсолютно бесплатно. Кроме того, тест смогут сдать и сотрудники ЗАГСа.
63.ru: последние новости
Клиенты «Газбанка» получат выплаты через почту и в других кредитных организациях Самары В Самаре отменили запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре На Волге в районе Октябрьска обнаружили бензиновое пятно длиной в 1 км
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина385
Грудинин развелся51
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»391
Туринская плащаница оказалась подделкой61
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией105
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение