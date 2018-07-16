Экспресс-тест на ВИЧ: для самарских молодоженов проведут необычную акцию в «Теремке»

Мероприятие

пройдет во дворце бракосочетаний

Во вторник, 17 июля, с 9:00 до 11:00 мобильная лаборатория самарского СПИД-центра возьмет анализы крови у всех желающих на Молодогвардейской, 238. Акция пройдет в здании популярного ЗАГСа «Теремок».

— В этот день будущим молодоженам, пришедшим подавать заявление о регистрации брака, медики предложат сдать экспресс-тест на ВИЧ. Таким образом, самарцы смогут заранее позаботиться о здоровье и благополучии будущей семьи, — сообщили в самарском СПИД-центре.

Врачи проведут мероприятие для новобрачных абсолютно бесплатно. Кроме того, тест смогут сдать и сотрудники ЗАГСа.