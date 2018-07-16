Территории 30 муниципалитетов Мурманской области будут благоустроены в 2018 году

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Более 120 общественных и дворовых территорий в 30 муниципалитетах Мурманской области планируется благоустроить в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам «Сессии дизайн-мышления по созданию региональных центров компетенций по вопросам городской среды», которая в понедельник прошла в Мурманском арктическом государственном университете.

"Открывая сессию, заместитель губернатора Григорий Стратий отметил, что в этом году участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» примут 30 муниципалитетов Мурманской области, численность населения которых составляет более 1000 человек. Планируется благоустроить 128 территорий, из которых 87 — дворовых и 41 — общественных территорий", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пять поселений — Зареченск, Териберка, Туманный, Ура-Губа и Варзуга — не смогут участвовать в проекте из-за численности населения менее тысячи человек, поэтому получат субсидию на благоустройство территорий из регионального бюджета.

Замгубернатора также отметил, что в рамках дальнейшей реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области будет сформирован региональный центр компетенции по вопросам городской среды. «Основными задачами центра будут: оказание содействия муниципальным образованиям, участие в формировании политики в области благоустройства, городская реновация, добровольчество и кадровая политика, создание информационного центра», — приводят в пресс-службе слова Стратия.

В пресс-службе добавили, что в ходе мероприятия между министерством строительства и территориального развития Мурманской области, центром компетенций по вопросам городской среды Минстроя России и Мурманским арктическим государственным университетом было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в реализации Всероссийского проекта «Городские реновации».