Ещё
Территории 30 муниципалитетов Мурманской области будут благоустроены в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Территории 30 муниципалитетов Мурманской области будут благоустроены в 2018 году 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ГТРК "Мурман"
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 120 общественных и дворовых территорий в 30 муниципалитетах Мурманской области планируется благоустроить в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам «Сессии дизайн-мышления по созданию региональных центров компетенций по вопросам городской среды», которая в понедельник прошла в Мурманском арктическом государственном университете.
"Открывая сессию, заместитель губернатора Григорий Стратий отметил, что в этом году участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» примут 30 муниципалитетов Мурманской области, численность населения которых составляет более 1000 человек. Планируется благоустроить 128 территорий, из которых 87 — дворовых и 41 — общественных территорий", — говорится в сообщении.
Сообщается, что пять поселений — Зареченск, Териберка, Туманный, Ура-Губа и Варзуга — не смогут участвовать в проекте из-за численности населения менее тысячи человек, поэтому получат субсидию на благоустройство территорий из регионального бюджета.
Замгубернатора также отметил, что в рамках дальнейшей реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области будет сформирован региональный центр компетенции по вопросам городской среды. «Основными задачами центра будут: оказание содействия муниципальным образованиям, участие в формировании политики в области благоустройства, городская реновация, добровольчество и кадровая политика, создание информационного центра», — приводят в пресс-службе слова Стратия.
В пресс-службе добавили, что в ходе мероприятия между министерством строительства и территориального развития Мурманской области, центром компетенций по вопросам городской среды Минстроя России и Мурманским арктическим государственным университетом было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в реализации Всероссийского проекта «Городские реновации».
Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В городах и поселках с населением более тысячи человек приводятся в порядок улицы, площади, скверы. В 2017-2018 годах на реализацию программы только из федерального бюджета регионам выделяется около 50 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Вандалы на Украине осквернили могилы уничтоженных во время Холокоста евреев Движение на улице Академика Курчатова в Москве ограничено из-за пожара в автосервисе Ростех к середине 2019 года объединит свои оборонные предприятия в Тамбове в одно НПО
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»161
В России оценили неожиданное решение Франции74
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым351
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина236
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа25
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение