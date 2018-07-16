Где искать черную дыру, как научить машину играть в го, что такое расплющенная Луна и почему замедляется время. Обо всем этом вы сможете узнать на лекциях и мастер-классах из дайджеста научно-популярных событий Indicator.Ru.
Черные дыры: самые загадочные объекты вселенной
Что внутри черной дыры?
Зачем идти: узнать, как в бескрайнем космосе найти черную дыру, разобраться, как теория относительности объясняет существование черных дыр, как они появляются и могут ли исчезать.
Кто рассказывает: Катерина Ефремова, аспирант Института астрономии РАН.
Когда: 17 июля в 19:30 Где: лекторий «Синхронизация» (Москва, Курсовой пер, д. 17, стр. 1).
Стоимость: 900 рублей, купить билет можно на сайте «Синхронизации».
Вечное сияние искусственного интеллекта
Почему большие данные захватывают мир Зачем идти: узнать, как устроены искусственные нейронные сети, почему искусственный интеллект и машинное обучение это одно и тоже, как научить машину играть в го, предсказывать продажи и переводить книги.
Кто рассказывает: Александр Фонарев, data scientist, руководитель направлением data science в компании Rubbles.
Когда: 18 июля с 20:00 до 22:00 Где: лекторий «Синхронизация» (Москва, Курсовой пер, д. 17, стр. 1).
Стоимость: 900 рублей, купить билет можно на сайте «Синхронизации».
Величайшие открытия астрономии
От Галилея до гравитационных волн
Зачем идти: пройтись по всем самым значительным открытиям в области астрономии, понаблюдать за небом в телескоп астрономического павильона Парка Горького.
Кто рассказывает: Дмитрий Побединский, физик, выпускник факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ.
Когда: 18 июля с 20:00 до 22:00 Где: лекторий ЦПКиО имени Максима Горького.
Стоимость: 900 рублей, записаться на лекцию можно на сайте «Level One».
Секреты лунных фотоснимков
Микс из астрономии, физики и фотографии
Зачем идти: разобраться в лунных загадках, узнать, что такое «голубая», «кровавая» и расплющенная Луна, что творилось на поверхности спутника Земли между 1959 и 1973 годами, и что там сегодня.
Кто рассказывает: Олег Семенов — фотограф-художник Федерации космонавтики России.
Когда: 20 июля с 19:00 до 21:00 Где: Yota Lab (Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74Х).
Стоимость: 300 рублей в день мероприятия, 200 рублей, если купить билет онлайн.
Анатомия психики: между мозгом и сознанием
Где находится бессознательное?
Зачем идти: узнать, как психика связана с биологическими задатками и окружающей средой, понять, из чего складывается личность, где «находится» бессознательное и как устроена человеческая психика: от самых простых рефлексов до сложных процессов вроде памяти и мышления.
Кто рассказывает: Дмитрий Колыгин, клинический психолог, практикующий психотерапевт.
Когда: 21 июля с 13:00 до 15:00 Где: лекторий «Синхронизация» (Москва, Курсовой пер, д. 17, стр. 1).
Стоимость: 900 рублей, купить билет можно на сайте «Синхронизации».
Все самое интересное о змеях
Красота и опасность
Зачем идти: послушать о самых интересных особенностях змей, посмотреть на красивых и редких рептилий со всего мира и, возможно, изменить свое отношение к этим животным в лучшую сторону.
Кто рассказывает: заведующий отделом герпетологии Московского зоопарка Сергей Рябов.
Когда: 19 июля с 14:00 до 15:50 Где: Летний лекторий Московского зоопарка (Москва, ул. Большая Грузинская, д. 1).
Стоимость: бесплатно (при наличии билета в зоопарк), необходима предварительная регистрация, подробнее на сайте Timepad.
Теория относительности
Повторить за Эйнштейном
Зачем идти: разобраться с основами теории относительности и узнать об эффектах, которые она вызывает: от замедления времени до гравитационных волн.
Кто рассказывает: Дмитрий Побединский, физик, выпускник факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ.
Когда: 21 июля с 12:00 до 14:00 Где: Лекторий Level One (Москва, ул. Грузинский вал, д. 11).
Стоимость: 900 рублей, записаться на лекцию можно на сайте «Level One».
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