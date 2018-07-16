Дайджест научно-популярных мероприятий 16.07 — 22.07

Где искать черную дыру, как научить машину играть в го, что такое расплющенная Луна и почему замедляется время. Обо всем этом вы сможете узнать на лекциях и мастер-классах из дайджеста научно-популярных событий Indicator.Ru.

Черные дыры: самые загадочные объекты вселенной

Что внутри черной дыры?

Зачем идти: узнать, как в бескрайнем космосе найти черную дыру, разобраться, как теория относительности объясняет существование черных дыр, как они появляются и могут ли исчезать.

Кто рассказывает: Катерина Ефремова, аспирант Института астрономии РАН

Когда: 17 июля в 19:30 Где: лекторий «Синхронизация» (Москва, Курсовой пер, д. 17, стр. 1).

Стоимость: 900 рублей, купить билет можно на сайте «Синхронизации».

Вечное сияние искусственного интеллекта

Почему большие данные захватывают мир Зачем идти: узнать, как устроены искусственные нейронные сети, почему искусственный интеллект и машинное обучение это одно и тоже, как научить машину играть в го, предсказывать продажи и переводить книги.

Кто рассказывает: Александр Фонарев, data scientist, руководитель направлением data science в компании Rubbles.

Когда: 18 июля с 20:00 до 22:00 Где: лекторий «Синхронизация» (Москва, Курсовой пер, д. 17, стр. 1).

Стоимость: 900 рублей, купить билет можно на сайте «Синхронизации».

Величайшие открытия астрономии

От Галилея до гравитационных волн

Зачем идти: пройтись по всем самым значительным открытиям в области астрономии, понаблюдать за небом в телескоп астрономического павильона Парка Горького.

Кто рассказывает: Дмитрий Побединский, физик, выпускник факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ.

Когда: 18 июля с 20:00 до 22:00 Где: лекторий ЦПКиО имени Максима Горького.

Стоимость: 900 рублей, записаться на лекцию можно на сайте «Level One».

Секреты лунных фотоснимков

Микс из астрономии, физики и фотографии

Зачем идти: разобраться в лунных загадках, узнать, что такое «голубая», «кровавая» и расплющенная Луна, что творилось на поверхности спутника Земли между 1959 и 1973 годами, и что там сегодня.

Когда: 20 июля с 19:00 до 21:00 Где: Yota Lab (Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74Х).

Стоимость: 300 рублей в день мероприятия, 200 рублей, если купить билет онлайн.

Анатомия психики: между мозгом и сознанием

Где находится бессознательное?

Зачем идти: узнать, как психика связана с биологическими задатками и окружающей средой, понять, из чего складывается личность, где «находится» бессознательное и как устроена человеческая психика: от самых простых рефлексов до сложных процессов вроде памяти и мышления.

Кто рассказывает: Дмитрий Колыгин, клинический психолог, практикующий психотерапевт.

Когда: 21 июля с 13:00 до 15:00 Где: лекторий «Синхронизация» (Москва, Курсовой пер, д. 17, стр. 1).

Стоимость: 900 рублей, купить билет можно на сайте «Синхронизации».

Все самое интересное о змеях

Красота и опасность

Зачем идти: послушать о самых интересных особенностях змей, посмотреть на красивых и редких рептилий со всего мира и, возможно, изменить свое отношение к этим животным в лучшую сторону.

Кто рассказывает: заведующий отделом герпетологии Московского зоопарка Сергей Рябов

Когда: 19 июля с 14:00 до 15:50 Где: Летний лекторий Московского зоопарка (Москва, ул. Большая Грузинская, д. 1).

Стоимость: бесплатно (при наличии билета в зоопарк), необходима предварительная регистрация, подробнее на сайте Timepad.

Теория относительности

Повторить за Эйнштейном

Зачем идти: разобраться с основами теории относительности и узнать об эффектах, которые она вызывает: от замедления времени до гравитационных волн.

Кто рассказывает: Дмитрий Побединский, физик, выпускник факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ.

Когда: 21 июля с 12:00 до 14:00 Где: Лекторий Level One (Москва, ул. Грузинский вал, д. 11).

Стоимость: 900 рублей, записаться на лекцию можно на сайте «Level One».

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