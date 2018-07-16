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Embraer видит спрос на 10550 самолетов на 150 мест в течение 20 лет
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Embraer видит спрос на 10550 самолетов на 150 мест в течение 20 лет 

Вести.Ru 13 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Бразильская авиастроительная компания Embraer SA ожидает спроса на 10550 новых самолетов вместимостью до 150 мест общей стоимостью около $600 млрд в ближайшие 20 лет, пишет Reuters.
Фото: EPA/CAETANO BARREIRA
Embraer заявила, что в течение этого периода парк воздушных судов такого размера увеличится до 16 тыс. единиц по сравнению с 9 тыс. самолетов, которые сейчас находятся в эксплуатации.65% этого спроса будет обусловлено ростом рынка, 35% — необходимостью замены старых самолетов, отметила компания.
Ссылки по теме
Boeing и Embraer создают СП по производству пассажирских самолетов Boeing стремится экономить для конкуренции с Airbus IATA снизила прогноз прибыли авиакомпаний на 12% Embraer также заявила, что ущерб прибыли отрасли наносит рост затрат, который, как ожидается, продолжится. Как сообщали «Вести. Экономика», ранее в этом месяце американская авиакорпорация Boeing и Embraer объявили о подписании меморандума о взаимопонимании по созданию стратегического партнерства. Соглашение между компаниями предусматривает создание совместного предприятия на основе подразделения коммерческих самолетов Embraer. В совместном предприятии Boeing получит 80%, доля бразильской компании составит 20%. В рамках сделки 100% подразделения Embraer оценивается в $4,75 млрд, Boeing заплатит за 80%-ю долю $3,8 млрд Компании пока не достигли полной договоренности по финансовой и операционной составляющей создания СП, переговоры будут продолжены в ближайшие месяцы. Реализация сделки планируется до конца 2019 г.
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