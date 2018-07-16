На Украине завели дело после падения легкомоторного самолета

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости . Украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с падением самолета во время обработки сельхозугодий в Сумской области, в результате чего погиб пилот, сообщила в понедельник пресс-секретарь областной прокуратуры Наталия Науменко.

Ранее в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что легкомоторный самолет «X-32 Бекас» упал во время обработки сельхозугодий в Сумской области Украины, погиб пилот.

"Под процессуальным руководством Роменской местной прокуратуры следователями Роменского отдела полиции устанавливаются обстоятельства гибели 54-летнего пилота одномоторного самолета «Бекас Х-32»… Уголовное производство начато по части третей статьи 281 Уголовного кодекса Украины — «нарушение правил воздушных полетов», — написала Науменко на своей странице в Facebook. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.