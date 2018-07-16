В Башкирии прекращены поиски 16-летней Елены Николаевой

Стерлитамаке завершились поиски пропавшей 16-летней Елены Николаевой . Как сообщают региональные СМИ, накануне вечером она вернулась домой. Девушка жива и здорова. По словам родственников, все это время пропавшая находилась в гостях в населенном пункте под Уфой . Девушка не знала, что ее ищут, поскольку мобильная связь там была недоступна.

Елена Николаева ушла из дома 13 июля около 16:00. Как сообщали родственники, раньше она из дома не уходила так надолго.

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