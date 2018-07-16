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В Удмуртии оштрафовали директора «Водоканала»
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В Удмуртии оштрафовали директора «Водоканала» 

ИА «Сусанин» 41 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Игра. Удмуртия. В Удмуртии директора ООО «Водоканал» привлекли к административной ответственности за неправильное содержание водонапорных башен в Игринском районе. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.
Предприятие заключило договор аренды сетей холодного водоснабжения, в том числе водонапорных башен. Согласно документу, компания должна поддерживать систему в надлежащем состоянии.
В ходе проверки обнаружили нарушения требований СанПиН. Например, с территории первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) не отводят поверхностный сток. Кроме того, сам участок не озеленен, на месте нет ограждений и охраны.
Директора «Водоканала» обязали заплатить штраф.
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