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«Начнем неделю продуктивно!». Дмитрий Артюхов завел страницу в Интаграм
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«Начнем неделю продуктивно!». Дмитрий Артюхов завел страницу в Интаграм 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов завел личную страницу в Instagram.
Первый пост глава арктического региона разместил два дня назад. В нем он рассказывает о встрече с участниками экспедиции на остров Вилькицкого.
«Обсудили миссию, которая им предстоит. Работы много: привести в порядок этот отдалённый уголок Ямала. Тонны металлолома необходимо собрать и грамотно утилизировать. В составе экспедиции люди, желающие проверить себя, мечтавшие увидеть Арктику. В команде — внук супружеской пары, которая работала на острове в начале 60-х», — пишет Дмитрий Артюхов. Запись глава региона сопроводил хештегами: экодесант, волонтерыарктики, ямал, янао и yamal.
Во второй записи врио губернатора разместил фото с утренней пробежки. Как пояснил Дмитрий Артюхов в подписи к фото, он решил присоединиться к акции «ЯмалЗАбег».
«Передаю эстафету всем, для кого активный отдых — это часть жизни. Начнем неделю продуктивно!», — пишет он.
Напомним, помимо Дмитрий Артюхова страницу в Instagram ведет еще один губернатора региона УрФО — Евгений Куйвашев. Глава Свердловской области публикует фото из рабочих поездок и комментирует наиболее яркие события из общественной жизни уральцев.
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