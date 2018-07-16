«Начнем неделю продуктивно!». Дмитрий Артюхов завел страницу в Интаграм

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов завел личную страницу в Instagram.

Первый пост глава арктического региона разместил два дня назад. В нем он рассказывает о встрече с участниками экспедиции на остров Вилькицкого.

«Обсудили миссию, которая им предстоит. Работы много: привести в порядок этот отдалённый уголок Ямала. Тонны металлолома необходимо собрать и грамотно утилизировать. В составе экспедиции люди, желающие проверить себя, мечтавшие увидеть Арктику. В команде — внук супружеской пары, которая работала на острове в начале 60-х», — пишет Дмитрий Артюхов. Запись глава региона сопроводил хештегами: экодесант, волонтерыарктики, ямал, янао и yamal.

Во второй записи врио губернатора разместил фото с утренней пробежки. Как пояснил Дмитрий Артюхов в подписи к фото, он решил присоединиться к акции «ЯмалЗАбег».

«Передаю эстафету всем, для кого активный отдых — это часть жизни. Начнем неделю продуктивно!», — пишет он.