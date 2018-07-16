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Более тысячи военных задействованы в стартовавших на юге Сибири учениях
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Более тысячи военных задействованы в стартовавших на юге Сибири учениях 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 1 тысячи военнослужащих мотострелковых соединений Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Сибири, участвуют в ротно-тактических учениях, которые начались в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.
"Учения будут проходить в течение недели на полигонах в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва. За это время мотострелки выполнят задачи маскировки позиций и военной техники при ведении обороны, переход в наступление и ведение поисково-разведывательных действий по обнаружению и уничтожению разрозненных групп условного противника", — говорится в сообщении.
Главными задачами участников маневров станут отработка навыков по организации взаимодействия подразделений, входящих в состав ротно-тактических групп, и владению вооружением и военной техникой в быстроменяющейся боевой обстановке
В учениях принимают участие свыше 1000 военнослужащих. «Задействованы около 200 единиц военной техники, такой как бронеавтомобили „Тигр“, танки Т-72, БМП-2 и другие», — уточнили в пресс-службе.
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