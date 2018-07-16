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Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов
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Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов 

Ридус 3 часа назад
Фото: Коллаж/Ridus
Фонд президентских грантов объявил о старте приема заявок от некоммерческих организаций на участие во втором конкурсе 2018 года: заявку на получение президентского гранта можно подать с 16 июля по 10 сентября.
Проекты, направленные в Фонд, будут разделены по четырем группам в зависимости от запрашиваемой суммы: до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, от 3 до 10 миллионов рублей и свыше 10 миллионов рублей, уточняет РАПСИ. НКО, претендующая на большую сумму, столкнется с более высокими проходными баллами и более строгими критериями оценки заявки.
Фонд-оператор грантов за два конкурса по поддержке социально значимых проектов НКО распределит суммарно восемь миллиардов рублей — такая сумма указана в соответствующем президентском указе.
На получение президентских грантов могут претендовать проекты НКО, предполагающие деятельность по 13 направлениям, среди которых защита прав человека, поддержка семьи и детства, охрана здоровья, экология, сохранение исторической памяти. Кроме того, в этом году дебютировало направление по выявлению молодых талантов в области культуры и искусства.
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