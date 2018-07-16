Начался прием заявок от НКО на второй конкурс президентских грантов

Стартовал прием проектов конкурс президентских грантов для НКО

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Прием проектов на второй в 2018 году конкурс президентских грантов для НКО стартовал в понедельник, 16 июля, и продлится до 10 сентября, в его рамках будет распределено до 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов.

"По итогам конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций страны будет распределено до 5 миллиардов рублей. Гранты выделяются на реализацию проектов по 13 направлениям, охватывающим все ключевые тематики социальной сферы, защиты прав человека, развития гражданского общества, укрепления межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества", — говорится в сообщении.

Поданные проекты будут разделены по четырем группам в зависимости от запрашиваемой суммы: до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, от 3 до 10 миллионов рублей и свыше 10 миллионов рублей. Дорогостоящие проекты из третьей и четвертой групп будут оцениваться более строго, и проходной балл для них будет выше, поясняют в Фонде.

"Прием заявок на участие в конкурсе завершится 10 сентября", — отмечается в сообщении.

Ознакомиться с условиями конкурса, заполнить и подать заявку можно на сайте президентскиегранты.рф. Победители будут объявлены 1 ноября.

По итогам первого конкурса этого года Фонд президентских грантов поддержал 1551 проект на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Грантовый фонд двух конкурсов 2018 года составляет 8 миллиардов рублей.