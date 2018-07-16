100 лет со дня расстрела Романовых: в Ипатьевском доме прислуживала жительница Удмуртии

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были убиты семеро членов императорской семьи: Николай Александрович, его супруга Александра Федоровна и их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей. Участь Романовых разделили члены их свиты врач, повар, камердинер и горничная. Спастись удалось лишь 15-летнему ученику повара, которого большевики накануне расстрела отправили прочь под надуманным предлогом. Однако в доме Ипатьева мог находиться еще один человек Анна Кузьминых, приехавшая в Екатеринбург из Камбарского завода. О судьбе молодой женщины, покинувшей семью Николая II незадолго до расстрела, порталу IZHLIFE рассказал камбарский историк-архивист Разиф Мирзаянов.

Разиф Мирзаянов историк, архивист, фотожурналист живет в Камбарке и много лет изучает историю родного края Фото: Алена Селезнева Царь называл ее Анютой

Разиф Мирзаянович почти сорок лет проработал в редакции районной газеты Камская новь фотокорреспондентом. Однако фотография и журналистика не единственное его призвание. Разиф Мирзаянович со школьных лет увлекается историей родного края. На стыке журналистики и истории и возник, наверное, самый главный материал в жизни Разифа Мирзаянова.

Это было в 1999 году. Редакция нашей газеты располагалась на втором этаже, а на первом была типография. Там работали три женщины три сестры Морозовы. Как-то они рассказали своим коллегам о том, что их родственница, жительница Камбарки Анна Кузьминых, якобы работала в Ипатьевском доме и лично знала императора и его семью. Меня, конечно, это заинтересовало, и я отправился на интервью к их матери, Зое Григорьевне Жижиной. Разиф Мирзаянов, историк

Зоя Григорьевна, которой сейчас, увы, уже нет в живых, была племянницей Анны Кузьминых. Именно ей Анна Васильевна рассказала о том, как ее судьба связана с семьей последнего российского императора. Разиф Мирзаянович записал, а в дальнейшем опубликовал эти воспоминания под заголовком Царь называл ее Анютой.

Уехала в Екатеринбург на заработки

Анна родилась 9 февраля 1890 года в поселке Камбарский завод. Отец ее, Василий Андреевич Мичков , был портным, а мама, Евдокия Стефановна, вела домашнее хозяйство. Анна была старшей из четырех дочерей.

К началу Первой мировой войны она была уже замужем и носила фамилию Кузьминых, рассказывает Разиф Мирзаянович. Ее мужа Егора призвали на фронт, затем грянула революция и гражданская война, и в 1918 году Анна уехала из Камбарки на заработки в Екатеринбург, оставив маленького сына Ваню на попечение своей матери.

Анна (справа) с матерью и сыном Иваном в 1916 году Фото: личный архив Разифа Мирзаянова

По словам Зои Григорьевны, Анна рассказывала ей, что каким-то чудом смогла устроиться на работу в Ипатьевский дом тот самый особняк, где большевики держали в заключении членов царской семьи и людей из их свиты. Анна должна была заботиться о двух коровах, обеспечивающих пленников молоком.

Из воспоминаний Зои Жижиной:

В один из дней, подоив одну из коров, Анна поднялась в дом с полным ведром молока. Анна, ты опять обеих коров в одно ведро подоила, смотри, молоко скиснет, сделала ей замечание супруга царя Александра Федоровна. Да Вы что, ответила ей женщина, это одна корова дает столько. Процедив молоко, Анна вернулась в сарай доить вторую корову. Затем, насыпав муки в ведро для мешанки, чтобы покормить скотину, услышала, что в хлев кто-то зашел. Оглянувшись, увидела царя с супругой. Теперь мне понятно, почему коровы доятся ведрами, сказал Николай Александрович. Одна из коров потянулась к нему мордой, которая вся была в муке, царь погладил животное. Тебе не жалко, Анюта, столько муки класть? спросил он прислугу. Да много ее, надолго хватит, ответила женщина. С тех пор царь стал звать ее Анютой.

Особняк Ипатьева в Екатеринбурге, реквизированный большевиками, где Романовы провели 78 дней и в подвале которого были убиты Фото: Википедия Царские кружева

Так как прислуги было мало, Анне приходилось работать и на кухне, помогая повару готовить и подавать на стол, рассказывает Разиф Мирзаяинович. Она запомнила, что охранники, приставленные к царской семье, во время обеда присутствовали в столовой и бесцеремонно брали со стола самое вкусное.

Эта деталь воспоминаний Зои Григорьевны отчасти подтверждается официальной историографией. Так, бывший начальник царской охраны Кобылинский рассказывал: ставилась на стол миска; ложек, ножей, вилок не хватало; участвовали в обеде и красноармейцы; придет какой-нибудь и лезет в миску: Ну, с вас довольно. Известно, что караульные воровали вещи, принадлежавшие семье императора, а также продукты, которые им присылали монахини Ново-Тихвинского монастыря. Анна также рассказывала племяннице, что царевич Алексей был очень болен, и его отец часто был рядом с ним.

За свои исследования Разив Мирзаянов в 2013 году был награжден памятной медалью в честь 400-летия Дома Романовых Фото: Алена Селезнева

В один из дней, летом 1918 года, в дом Ипатьева пришли люди в кожаных куртках и устроили обыск, говорит Разиф Мирзаянович. Они перетряхивали вещи Романовых, копались в книгах и белье. Пленники и прислуга в это время стояли там, где их застало появление вооруженных людей. Анна оказалась в одной комнате с Николаем Романовым

Из воспоминаний Зои Жижиной:

Царь стоял на коленях перед киотом и молился. Он ни разу не повернулся и не встал, пока шел обыск. Один из чекистов, выворачивая чемоданы и мебель, матерно ругался, всячески обзывая царя. Испуганная Анюта стояла в дверях. В одном из чемоданов чекист нашел длинные черные кружева. Повертев их в руках, он со злостью кинул их Анне и крикнул: Возьми, тебе пригодятся, ты еще молодая.

Тебе надо уходить отсюда

Еще одна деталь, о которой рассказывала Анна своей племяннице, также подтверждается историками. Она вспоминала, что после обыска охрану в доме полностью сменили. Действительно, 4 июля 1918 года коменданта по фамилии Авдеев сместили. Новый начальник охраны, Юровский, обвинял Авдеева в разложении, пьянстве, воровстве и писал о том, что тот непростительно близко сошелся с императором Николаем II. Возможно, охрану сменили именно по этой причине: приводить в исполнение вынесенный царской семье смертный приговор должны были абсолютно преданные большевикам люди.

Документ, который для осуществления расстрела царской семьи составил якобы Я. М. Юровский Фото: Википедия

В один из июльских дней царь позвал Анюту к себе, благодарил ее за труд, говорил о том, что его дети ее полюбили, рассказывает Разиф Мирзаянович. Тогда он и сказал ей, чтобы она уходила из дома и более не приходила, и подарил Анне на память фотографию на паспарту, на которой была изображена вся семья. Со слезами на глазах Анюта попрощалась с Романовыми и ушла, спрятав на себе ценную фотографию и кружева.

Та самая фотография, которую император подарил Анне на память. Слева направо сидят: царевна Мария, императрица Александра Федоровна, император Николай II, царевна Анастасия, впереди царевич Алексей. За ними стоят царевны Ольга и Татьяна. 1913 год Фото: Википедия

Через несколько дней, в ночь с 16 на 17 июля, к дому Ипатьева прибыл грузовик для перевозки трупов. После этого большевики разбудили царского врача, Евгения Боткина, и передали ему, чтобы все находящиеся в доме одевались и незамедлительно спускались вниз мол, на верхнем этаже им оставаться опасно из-за сложившейся в городе тревожной ситуации. Чета Романовых с детьми, врач, повар, камердинер и горничная прошли в полуподвал дома. По просьбе Александры Федоровны для нее и маленького Алексея принесли стулья, остальные встали вдоль стены. Юровский ввел расстрельную команду, зачитал приговор и дал команду стрелять.

Подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге, где была расстреляна царская семья Фото: ГА РФ Готовила царские блюда

Нет никаких доказательств того, что Романовы могли догадываться о скорой казни, но Анна Васильевна была уверена: именно просьба Николая ll покинуть Ипатьевский дом спасла ей жизнь.

Сразу после разговора с императором она уехала из Екатеринбурга домой. Муж Анны был в немецком плену и вернулся лишь спустя 11 лет после ухода на фронт. Вскоре у них родился еще один сын, Сергей, который затем участвовал в Великой Отечественной войне, рассказывает Разиф Мирзаянович.

Впоследствии Анна Васильевна часто вспоминала о своей жизни в Екатеринбурге, но детали этой истории знала только ее племянница Зоя. Никаких записей она не вела, хотя и была грамотная, слишком это было опасно.

В 1970 году фотография, подаренная Анне императором, пропала

По словам Зои Григорьевны, Анна Васильевна, приходя к ней в гости, всегда приносила необычные угощения например, жареную щуку, фаршированную крупой с луком. Такое блюдо готовили на царский стол, говорила она. Всю жизнь Анна Кузьминых хранила в сундуке фотографию императорской семьи, а царские кружева ее невестка иногда надевала на церковные праздники в камбарскую церковь Успения Пресвятой Богородицы.

После смерти Анны Васильевны в сентябре 1954 года фотография Романовых перешла к ее сестре Ольге, говорит Разиф Мирзаянов. Увы, но 1970 году она исчезла. Ольга хранила ее прямо на комоде, у всех на виду.

Опознать снимок из нескольких, найденных в сети, помогла Алевтина Петровна родственница Анны, которая в детстве видела эту фотографию. Немолодая, но по-прежнему красивая женщина с открытым, пронзительным взглядом, Алевтина Петровна живет в доме, выстроенном на месте старого дома Мичковых.

На месте этого дома в Камбарке когда-то стоял тот, в котором жила семья Анны Кузьминых. Ее родственники до сих пор живут здесь Фото: Алена Селезнева

Анну я не застала родилась через год после ее смерти, но почему-то хорошо ее помню, говорит Алевтина Петровна. В детстве я даже рассказывала маме, как Анна приходила к нам и пила чай, сидя на лавочке, хотя я этого видеть не могла. Но ее образ почему-то хранится в моей памяти: невысокая, хрупкая женщина, очень аккуратная, культурная, образованная, полная достоинства. Наверное, если бы не эти ее качества, она бы не попала в Ипатьевский дом и не провела бы с императорской семьей их последние дни.

В 1981 году царская семья была канонизирована Русской православной церковью за рубежом, a в 2000 году Русской православной церковью. На снимке храм Святых царственных мучеников в Ижевске Фото: архив редакции

26 июля 1918 года сарапульская газета Труженик перепечатала сообщение, вышедшее 19 июля в Правде, где сообщалось о расстреле Николая Романова.

Москва 19 июля. В последние дни столице красного Урала Екатеринбургу серьезно угрожала опасность: приближение чехословацких банд, в тоже время был раскрыт новый заговор контрреволюционеров, имевших целью вырвать из рук Советской власти коронованного палача. Ввиду этого Уральский областной совет постановил расстрелять Николая Романова, что и было приведено в исполнение 16 июля; жена и сын Николая Романова отправлены в надежное место. Всероссийский ЦИК признал решение Уральского областного совета правильным.

Его вполне могла видеть и Анна Кузьминых.

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