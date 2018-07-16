В Приморье проводят проверку из-за загрязнения пляжа нефтепродуктами

ВЛАДИВОСТОК , 16 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев /. Тихоокеанское морское управление (ТМУ) Росприроднадзора проводит проверку в связи с загрязнением нефтепродуктами пляжа в поселке Волчанец на юге Приморского края . Об этом ТАСС в понедельник сообщила заместитель прокурора Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры Оксана Самойленко.

Ранее в соцсетях разместили видеозапись, на которой видны вынесенные на берег крупные пятна от нефтепродуктов. Как сообщил автор видео, загрязнение отмечено на пляже в поселке Волчанец.

"Сегодня районные власти подтвердили, что в настоящее время идет ликвидация загрязнения. Длина полосы нефтепродуктов составляет до 500 м, ширина — около 0,25 м. Проверку по данному факту проводит Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора", — сказала представитель надзорного ведомства.

На берегу залива Восток находится поселок Волчанец (часто залив называют именно по названию поселка — прим. ТАСС), который хорошо известен среди ценителей летнего отпуска у моря. Он расположен в Партизанском муниципальном районе Приморского края и входит в Новолитовское сельское поселение. Население Волчанца составляет около 4,4 тыс. человек.