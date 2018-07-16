Ещё
В Приморье проводят проверку из-за загрязнения пляжа нефтепродуктами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье проводят проверку из-за загрязнения пляжа нефтепродуктами 

ТАСС 40 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Тихоокеанское морское управление (ТМУ) Росприроднадзора проводит проверку в связи с загрязнением нефтепродуктами пляжа в поселке Волчанец на юге Приморского края. Об этом ТАСС в понедельник сообщила заместитель прокурора Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры Оксана Самойленко.
Ранее в соцсетях разместили видеозапись, на которой видны вынесенные на берег крупные пятна от нефтепродуктов. Как сообщил автор видео, загрязнение отмечено на пляже в поселке Волчанец.
"Сегодня районные власти подтвердили, что в настоящее время идет ликвидация загрязнения. Длина полосы нефтепродуктов составляет до 500 м, ширина — около 0,25 м. Проверку по данному факту проводит Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора", — сказала представитель надзорного ведомства.
На берегу залива Восток находится поселок Волчанец (часто залив называют именно по названию поселка — прим. ТАСС), который хорошо известен среди ценителей летнего отпуска у моря. Он расположен в Партизанском муниципальном районе Приморского края и входит в Новолитовское сельское поселение. Население Волчанца составляет около 4,4 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Как россиянам найти своих предков, живших за границей Участники "Острова 10-21" предложили учитывать профили в соцсетях при поступлении в вуз Спутниковые ошейники для оленей не прошли испытания на Чукотке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео139
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»71
Глава Хорватии вступилась за Россию98
Лепс опозорился на свадьбе друга87
Песков рассказал о новом российском оружии103
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение