Концепцию развития Центрального парка Воронежа разработают 3 европейских компании 

Архитекторы представят проекты 27 июля. Финалистами первого этапа конкурса на разработку новой концепции развития воронежского Центрального парка стали три ландшафтных бюро из Европы, сообщила пресс-служба мэрии. Они представят свои проекты на коференции #UrbanDayVrn в пятницу, 27 июля. В тот же Всего в конкурсе принимали участие 22 ландшафтных бюро из 10 стран мира. Но в итоге своё видение Центрального парка продемонстрируют: Kinnaer Landscape Architects Ltd. (Англия) A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH (Германия) West 8 urban design & landscape architecture b. v. (Нидерланды) Команды расскажут о работе над концепциями развития Центрального парка 27 июля в рамках открытой конференции по городскому развитию, ландшафтной архитектуре и урбанизму UrbanDayVoronezh, участие в которой может принять широкая общественность. Зарегистрироваться можно здесь. К работам по реконструкции второй очереди Центрального парка планировалось приступить уже в 2018 году. Первую концепцию в январе 2017 года экс-губернатору Алексею Гордееву представил бывший вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин. Она предполагала создание в парке пешеходно-спортивной зоны со всей необходимой инфраструктурой. Так же предлагалось организовать «сквозную» систему проката спортивного инвентаря, с возможностью брать и сдавать инвентарь в нескольких пунктах по территории парка, устройство основной велотрассы и велотрассы для маунтинбайка, комплексных спортивных и детских площадок и барбекю-полян. Под площадки для игровых видов спорта планировалось использовать преимущественно участки с отсутствием растительного покрова, чтобы не вырубать деревья и кустарники. В концепцию реконструкции второй очереди Центрального парка культуры и отдыха так же вошёл проект создания этно-деревни с музеем традиционных русских ремесел и торговой лавкой. Планировалось строительство кафе и ресторана, а также постройка лодочной станции в районе Верхнего озера, если результаты исследований подтвердят возможность его восстановления. Однако этот проект в итоге отклонили. Что послужило тому причиной — неизвестно. Екатерина Трещикова