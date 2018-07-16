Политолог: «дело Скрипалей» в Великобритании будут отрабатывать «по полной»

По мнению авторов материала, это — «в традициях российской и советской практики по отношению к предателям». Как отмечается, именно поэтому ГРУ с первых дней была в числе подозреваемых.

Хельсинки. Сообщая об этом, авторы материала напоминают, что сотрудников разведки подозревают также во вмешательстве в президентские выборы в США . И отмечают, что 16 июля президент России Владимир Путин встречается с американским коллегой Дональдом Трампом

"Я думаю, что эту тему будут отрабатывать долго и по полной. Меня в этом убеждает история с публикацией списка 12 агентов ГРУ, которые якобы причастны к хакерской истории во время американских выборов. По-моему, впервые про людей, которые, судя по всему, живут в России , сообщают имена, звания и даже места, где они работают. Это либо какое-то внутреннее предательство — кто-то этих людей выдал, либо это сочиненная история. Но эту тему будут жевать долго. Она показала определенную эффективность, когда, бездоказательно обвинив Россию в том, что ее агенты действуют на территории Великобритании , удалось поднять некую волну солидарности и сочувствия. Сейчас подобную историю запускают перед встречей лидеров России и США и дальше будут ее жевать. Я с самого начала не исключал возможности, что Скрипалю отомстил в личном порядке кто-то из тех, кого он выдал. Но когда эта история повторилась с людьми совсем иными, когда у них в доме вдруг находят бутылку с ядом, то все-таки думаю, что это — чистой воды провокация английских спецслужб", — сказал Юрий Светов.

Ранее американский Минюст выдвинул обвинения против 12 сотрудников российских спецслужб в рамках «вмешательства» в выборы в США. Им вменяют в вину хакерские атаки на компьютерную сеть Демократической партии . В ведомстве также заявили, что разведчики якобы причастны к взломам в 2016 году компьютеров правительства, госдепартамента , избирательной комиссии и компаний, поставляющих программное обеспечение для выборов. Новые обвинения Минюст связывает с кражей информации на 500 тысяч американских избирателей.

Британская полиция 4 июля сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества», их госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери в начале марта. Лондон утверждает, что к инциденту со Скрипалями причастно российское государство. При этом Великобритания не приводит никаких доказательств своим обвинениям.

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