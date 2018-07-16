Ещё
Кандидатом в президенты Грузии от партии Саакашвили выдвинули бывшего гражданина России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кандидатом в президенты Грузии от партии Саакашвили выдвинули бывшего гражданина России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе будет выдвинут кандидатом в президенты на осенних выборах от десяти оппозиционных партий, в том числе саакашвилевского «Единого национального движения», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Данные партии образовали блок «Сила в единстве», передает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс». Григол Вашадзе, занимавший пост главы МИД Грузии в 2008-2012 годах, является членом политсовета партии экс-президента Грузии.
Григол Вашадзе прибыл в Тбилиси в эпоху Саакашвили вместе с супругой, легендарной балериной Нино Ананиашвили. Получив грузинское гражданство, он не стал отказываться от российского. После войны 2008 года он также не спешил сделать это, и только в конце 2009 года, когда в Госдуме России предложили лишить его гражданства, Вашадзе добровольно сам отказался от него.
А до этого он говорил, что получал гражданство России не от правительства России. «Правительство уйдет, а Россия и русский народ останутся», — объяснял он. Вашадзе был официально лишен гражданства России в 2010 году.
Пока неизвестно, кто будет кандидатом в президенты от правящей «Грузинской мечты». В любом случае, пост президента в парламентской Грузии будет символическим. Президентские выборы больше рассматриваются как проба сил перед парламентскими-2020.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Скончался пострадавший при взрыве на предприятии «Сургутнефтегаза» Назван срок начала испытаний метанового ракетного двигателя Красовский раскритиковал NYT за текст о гомофобии на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»197
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина426
Путин опоздал на встречу к Трампу185
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным36
Туринская плащаница оказалась подделкой331
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение