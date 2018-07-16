Кандидатом в президенты Грузии от партии Саакашвили выдвинули бывшего гражданина России

Данные партии образовали блок «Сила в единстве», передает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс». Григол Вашадзе, занимавший пост главы МИД Грузии в 2008-2012 годах, является членом политсовета партии экс-президента Грузии.

Григол Вашадзе прибыл в Тбилиси в эпоху Саакашвили вместе с супругой, легендарной балериной Нино Ананиашвили. Получив грузинское гражданство, он не стал отказываться от российского. После войны 2008 года он также не спешил сделать это, и только в конце 2009 года, когда в Госдуме России предложили лишить его гражданства, Вашадзе добровольно сам отказался от него.

А до этого он говорил, что получал гражданство России не от правительства России . «Правительство уйдет, а Россия и русский народ останутся», — объяснял он. Вашадзе был официально лишен гражданства России в 2010 году.

Пока неизвестно, кто будет кандидатом в президенты от правящей «Грузинской мечты». В любом случае, пост президента в парламентской Грузии будет символическим. Президентские выборы больше рассматриваются как проба сил перед парламентскими-2020.