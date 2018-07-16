Ещё
В Сети появились официальные семейные снимки с крещения младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети появились официальные семейные снимки с крещения младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма 

Passion.ru 30 минут назад
Фото: Passion.ru
Через неделю после важного события в жизни молодой королевской семьи — крестин принца Луи — Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии, на которой все ближайшие родные Кейт и Уильяма позируют вместе.
В конце апреля этого года герцог и герцогиня Кембриджские стали многодетными родителями: на свет появился принц Луи. А на днях малыша крестили в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.
Спустя неделю в Сети появились официальные фотографии, на которых Луи позирует на руках у мамы и в окружении самых близких — старших брата Джорджа и сестры Шарлотты, отца, дедушек и бабушек с материнской и отцовской сторон, а также тети Пиппы и дяди Джеймса.
А королева Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, не смогли принять участие в таинстве из-за плотного графика и неважного самочувствия главы государства.
Фото: Panoramic, Andy Rowland / Global Look Press, East News
Passion.ru: последние новости
В сыновья годится! 49-летняя Эвелина Бледанс закрутила роман со звездой сериала «Кадетство» Анастасия Костенко станцевала тверк после родов и ответила на обвинения во лжи Неидеальная русалка: Анфиса Чехова продемонстрировала валики на животе и целлюлит на бедрах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео139
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»71
Глава Хорватии вступилась за Россию98
Лепс опозорился на свадьбе друга87
Песков рассказал о новом российском оружии103
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение