Кедры преткновения, или Почему сахалинец переехал в Калининград со своими орехами

Иван Санжаров — хозяин кедрового экопитомника «Зеленоградские кедры». Когда-то он начинал на Сахалине, но, не встретив понимания и поддержки, решил перебраться вместе с семьей на другой конец страны, чтобы там продолжать свое дело.

"Я всегда здесь"

Договориться о встрече с Иваном Санжаровым оказалось довольно просто. «Я всегда здесь — приезжайте, когда удобно», ­— сказал он по телефону, объяснив дорогу до своего хозяйства, расположенного в поселке Муромское Зеленоградского района Калининградской области

Я ни разу не видел кедрового питомника, но думал опознать его по высоким хвойным деревьям, шумящим на ветру, и в результате прошел мимо цели, приняв лесное хозяйство за обычный огород. Однако Иван Иванович по телефону сменил мое направление на нужное и встретил, стоя на дорожке, посыпанной асфальтовой крошкой. «Приятно ходить по земле босыми ногами», — заметил он.

Участок Ивана Санжарова разделен на грядки, в начале каждой — табличка, на которой указаны дата посадки кедров, название растения и количество высаженных семян (их число может доходить до 10 тыс. шт.). В питомнике работают сам хозяин, его жена, сын и два наемных работника.

"Для окружающих моя работа сродни работе раба на галерах, ведь практически все свободное время от рассвета до заката — это кедры, кедры, кедры…" — говорит он. Ради саженцев, которые он ласково именует кедриками, Иван Иванович перестал ездить в отпуск, а жена и сын с пониманием отнеслись к его увлечению и не настаивали, отдыхали отдельно.

С 1985 года Иван Санжаров начал высаживать кедровые орехи везде, где только было возможно, а в 2009 году посадил первую тысячу орешков у себя на даче, с каждым годом увеличивая площадь посева. Постепенно появилась идея масштабного экологического проекта превращения Сахалина и Курил в «острова кедра».

"Внутри каждого человека есть что-то сокровенное, и счастлив тот, у кого это пробьется наружу. У меня это оказались кедры, и это произошло в 50-летнем возрасте. И я рад, что это мое, — ведь высадить 210 тысяч орешков и вырастить 80 тысяч кедров вручную и в одиночку далеко не просто. Что-то вдохновляло меня делать эту работу и продолжает вдохновлять до сих пор", — рассказывает он.

На участке стоит теплица необычной пирамидальной формы, в которой, по мнению Санжарова, создаются наилучшие для растений условия. Если эксперимент удастся, то Санжаров намерен построить еще несколько таких теплиц. Также Санжаров планирует вырыть на участке пруд, а осенью делать удобрение из опавших листьев, засыпанных землей. Рядом с питомником Иван Санжаров строит дом, а пока живет с семьей в Зеленоградске в съемной квартире.

От орешка до саженца

Целых три года нужно, чтобы зерно, посаженное в землю, стало саженцем. Но перед этим орехи, выписанные с Дальнего Востока, выбраковываются и стратифицируются (подвергаются мерам, необходимым для скорейшей всхожести семян). Сначала удаляются пустые и некачественные семена, плавающие на поверхности воды, а оставшиеся перемешиваются с песком, закрываются пленкой и ставятся в ящики в отапливаемом помещении для ускорения прорастания.

"В результате орехи корейского кедра прорастают за три-четыре недели, хотя обычно на это уходит 40−50 дней", — поясняет Иван Иванович.

После посадки в землю кедры необходимо регулярно поливать (в жаркие дни на это уходит до 20 тонн воды в сутки), а также пропалывать несколько раз в год. Бесспорно, такую нагрузку способен выдержать далеко не каждый.

"Узнав о моем занятии, некоторые люди тоже изъявляют желание помогать выращивать кедры, но, едва попробовав, бросают это дело", — говорит Иван Санжаров. А все потому, что трудиться в питомнике нужно с 5 до 21 часа все семь дней в неделю, при этом почти вся работа делается вручную.

Когда саженцы пересаживают с грядки в ведро, они «заболевают», их ставят под навес, ухаживают до полного выздоровления и лишь затем высаживают в грунт.

"Конечно, сибирский и корейский кедры у меня преобладают, но кроме них я еще посадил пихту корейскую, амурский бархат, лимонник, каштаны, дубы и другие виды деревьев. Кроме того, хочу развить отдельным направлением выращивание деревьев, занесенных в Красную книгу, таких как тис", ­— говорит Иван Санжаров. По его словам, от перемены места жительства ничего в его увлечении не изменилось.

Кедры непонимания

На Сахалине, где Санжаров начал свою «кедровую эпопею», ему не удалось найти подходящий участок. Он сажал деревца на даче и на делянке в лесу, бесплатно раздавая их бюджетным учреждениям острова для озеленения поселков и городов.

Но в лесу саженцы стали выкапывать без спроса, а площади дачного участка стало не хватать для посадки семян. Санжарову предлагали взять дальневосточный гектар, но так как кедры он раздает бесплатно, то осваивать территорию, проводить туда все коммуникации ему было не на что. Так подошел к концу сахалинский период, за который Иван Санжаров высадил на Сахалине более 50 тысяч кедров, а еще около 29 тысяч саженцев — раздал, и теперь на Сахалине растет кедров больше, чем было высажено за японский и советский периоды жизни острова.

Территорию Санжарову удалось найти в Калининградской области. Узнав о его намерениях создать питомник, власти Зеленоградского района незамедлительно выделили ему землю, причем вместо одного гектара — сразу шесть.

Первый «калининградский гектар» Санжаров засеял очень быстро — гораздо раньше намеченных семи-восьми лет. «За девять лет на Сахалине я вырастил 80 тысяч деревьев, а здесь за год 300−400 тысяч, а в будущем году их будет еще больше, поскольку мне дали еще пять гектаров земли», — говорит Иван Санжаров.

Иван Иванович собирается бесплатно раздавать саженцы кедров общественным учреждениям, о чем уже есть договоренность с администрацией Зеленоградского района, а для возмещения расходов продавать часть из них в частные дома.

Много у него и других планов, например зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и открыть некоммерческую организацию, начать вести просветительскую работу в сфере экологии с детьми и молодежью, а также превратить Калининградскую область в кедровый край, посадив кедровые рощи в каждом поселке и городе региона. «Нужно, чтобы местное правительство только показало места под посадку кедров, ведь я планирую высадить до трех миллионов деревьев», — говорит он.

Экологии Калининградской области кедры пойдут только на пользу, ведь эти растения выделяют фитонциды — летучие химические вещества, которые обладают бактерицидным эффектом. Интересно, что в кедровом лесу нет комаров, а в шкафу из кедра не заводится моль. В этих рощах, согласно планам, будут установлены камни с табличками, рассказывающими о людях, которые помогают Санжарову в разведении кедров.

"Пройдут столетия, люди будут любоваться этими красавцами и знать имя человека, который помог появлению этой красоты", — говорит он. А вот себя Иван Иванович увековечивать не собирается: главная мечта и цель его жизни — растить и распространять кедры в природе — уже исполнилась и растет буквально на глазах.

Константин Бельченко