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Почему хоронят на третий день
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Почему хоронят на третий день 

Trendymen 50 минут назад
Фото: Trendymen
Традиция похорон на третий день распространена по всему миру. Эта практика берет начало еще в глубокой древности и у нее есть и религиозные, и вполне материальные причины.
Во всех мировых религиях погребение проводится в день смерти, менее чем через сутки. Так захоронили тело Иисуса Христа — глупо отрицать, что именно ориентацией на этот значимый образец вызвано восприятие краткого, в течение суток, срока погребения, как нормы. Новый порядок установил в России уже Петр I. В 1704 году вышел указ о порядке погребения умерших. Норма погребения на третий день объяснялась страхом быть похороненным заживо: именно в ту пору мировая культура была наполнена такими историями.
Умерших всяких чинов мужеска и женска пола, которые будут надлежать к погребению у святых церквей, и тех до трех дней не погребать, а выносить их из домов в церкви, и в третий день их погребать по обыкновению
Вот и получается, что религиозные мотивы современных похорон тесно переплетены со вполне земными правилами. К сожалению, и сегодня известны случаи, когда людей хоронят заживо — вот, как эту женщину из Бразилии.
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