Почему хоронят на третий день

Традиция похорон на третий день распространена по всему миру. Эта практика берет начало еще в глубокой древности и у нее есть и религиозные, и вполне материальные причины.

Во всех мировых религиях погребение проводится в день смерти, менее чем через сутки. Так захоронили тело Иисуса Христа — глупо отрицать, что именно ориентацией на этот значимый образец вызвано восприятие краткого, в течение суток, срока погребения, как нормы. Новый порядок установил в России уже Петр I. В 1704 году вышел указ о порядке погребения умерших. Норма погребения на третий день объяснялась страхом быть похороненным заживо: именно в ту пору мировая культура была наполнена такими историями.

Умерших всяких чинов мужеска и женска пола, которые будут надлежать к погребению у святых церквей, и тех до трех дней не погребать, а выносить их из домов в церкви, и в третий день их погребать по обыкновению