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В Нижний Новгород привезут ковчег с мощами святого из Дивеева
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В Нижний Новгород привезут ковчег с мощами святого из Дивеева 

nn.ru 53 минуты назад
Фото: nn.ru
— С 16 по 22 июля в нижегородском храме в честь преподобного Серафима Саровского по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия для молитвенного поклонения верующих будет пребывать ковчег с частицей мощей этого святого, — сообщили в Нижегородской епархии.
Святыня прибудет из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.
Адрес храма в Нижнем Новгороде: ул. 50 лет Победы, 7а.
Серафима Саровского уже при жизни почитали как святого. Считается, что к нему можно обращаться с молитвами по любым вопросам. Верующие обращаются к нему для укрепления супружеских отношений, избавления от болезней, в моменты отчаяния.
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