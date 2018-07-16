В Нижний Новгород привезут ковчег с мощами святого из Дивеева

— С 16 по 22 июля в нижегородском храме в честь преподобного Серафима Саровского по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия для молитвенного поклонения верующих будет пребывать ковчег с частицей мощей этого святого, — сообщили в Нижегородской епархии.

Святыня прибудет из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Адрес храма в Нижнем Новгороде: ул. 50 лет Победы, 7а.

Серафима Саровского уже при жизни почитали как святого. Считается, что к нему можно обращаться с молитвами по любым вопросам. Верующие обращаются к нему для укрепления супружеских отношений, избавления от болезней, в моменты отчаяния.