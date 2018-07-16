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Rolls Royce представил летающее такси
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Rolls Royce представил летающее такси 

Ведомости 1 час назад
Фото: Хайтек
Британский автоконцерн Rolls Royce на авиасалоне «Фарнборо-2018» представил концепт летающего такси, рассчитанный на пятерых человек. Об этом говорится в сообщении компании. Rolls Royce рассчитывает начать серийное производство модели летающего такси в середине 2020 г. Рабочее название прототипа — EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing).
Такси будет вертикально взлетать и садится. Скорость полет составит до 402 км/ч, максимальная дальность — 800 км. EVTOL будет работать от шести электродвигателей, которые будет питать генератор мощностью 500 кВт.
В будущем прототип EVTOL может использоваться как личный или общественный транспорт. Его можно адаптировать для логистических или военных целей. «Rolls-Royce имеет большой опыт в качестве пионеров в авиации. От разработки первых турбовинтовых и реактивных двигателей до создания самых эффективных в мире крупных гражданских авиадвигателей и вертикальных взлетно-посадочных решений. У нас очень сильная „родословная“. По мере того, как зарождается третье поколение авиации, пришло время снова стать пионерами», — приводятся в сообщении слова возглавляющего команду по электротехнике Rolls Royce Роба Уотсона.
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