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Заксобрание Ямала поддержало проект пенсионной реформы
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Заксобрание Ямала поддержало проект пенсионной реформы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в ходе заочного голосования поддержали законопроект об изменении пенсионной системы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного парламента.
Ранее инициатива правительства РФ была направлена в регионы для общественного обсуждения и сбора предложений.
"Поддержать проект федерального закона… Направить данное постановление в Государственную Думу Федерального Собрания РФ", — говорится в документе.
Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году), его предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек, они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.
До 18 июля законопроект должны рассмотреть региональные парламенты.
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