Заксобрание Ямала поддержало проект пенсионной реформы

Ранее инициатива правительства РФ была направлена в регионы для общественного обсуждения и сбора предложений.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году), его предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек, они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

До 18 июля законопроект должны рассмотреть региональные парламенты.