Ямы на дорогах Нягани уберут этим летом

Власти Нягани запланировали на это лето произвести ремонт городских дорог. Порядка десять тысяч квадратных метров отремонтируют, предположительно, в августе.

Чтобы закончить работу в срок на каждом вверенном подрядчику участке работает целый асфальтоукладочный комплекс. Так, за рабочую смену они успевают отремонтировать до двух с половиной тысяч квадратных метров полотна.

По данным службы информации ОТРК «Югра», половина обещанных работ уже выполнена. Особое внимание дорожники уделили проезжим частям с интенсивным движением транспорта.

Отметим, что за всю проделанную работу подрядчик будет нести трехлетние гарантийные обязательства и при необходимости уже за свой счет производить повторный ямочный ремонт.