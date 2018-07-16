Ямы на дорогах Нягани уберут этим летом 

Власти Нягани запланировали на это лето произвести ремонт городских дорог. Порядка десять тысяч квадратных метров отремонтируют, предположительно, в августе.
Чтобы закончить работу в срок на каждом вверенном подрядчику участке работает целый асфальтоукладочный комплекс. Так, за рабочую смену они успевают отремонтировать до двух с половиной тысяч квадратных метров полотна.
По данным службы информации ОТРК «Югра», половина обещанных работ уже выполнена. Особое внимание дорожники уделили проезжим частям с интенсивным движением транспорта.
Отметим, что за всю проделанную работу подрядчик будет нести трехлетние гарантийные обязательства и при необходимости уже за свой счет производить повторный ямочный ремонт.