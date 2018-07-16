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Завершился весенний призыв 2018 года граждан на военную службу в России
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Завершился весенний призыв 2018 года граждан на военную службу в России 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Завершился весенний призыв 2018 года граждан на военную службу в России.
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