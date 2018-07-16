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Подполковник полиции в отставке Светлана Плешакова — «Человек года» в Магадане
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Подполковник полиции в отставке Светлана Плешакова — «Человек года» в Магадане 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 57 минут назад
За достижения в сфере обеспечения правопорядка и обороны» подполковник полиции в отставке Светлана Плешакова удостоена ежегодной премии мэрии Магадана «Человек года».
Свыше 20 лет подполковник полиции Светлана Плешакова проходила службу в органах внутренних дел, 13 из них — в должности начальника отдела дознания ОМВД России по городу Магадану.
За время службы Светлана Петровна зарекомендовала себя квалифицированным, опытным организатором, компетентным руководителем, способным скоординировать и организовать работу личного состава на выполнение поставленных задач.
За успехи в служебной деятельности, добросовестное исполнение своих обязанностей подполковник полиции награждена Почетной грамотой Министра МВД РФ, неоднократно поощрялась правами начальника УМВД России по Магаданской области, ей вручены медали МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» II и III степеней.
В мае текущего года Светлана Петровна уволена из органов внутренних дел по выслуге лет, дающих право на пенсию.
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