Прокуратура и обязала предприятие ЖКХ в Кирово-Чепецком районе устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности

Кирово — Чепецкая городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности МУП ЖКХ «Конып» при эксплуатации газовой котельной, расположенной на территории ст. Просница Кирово — Чепецкого района.

Установлено, что МУП ЖКХ «Конып» в нарушение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» несмотря на частичное разрушение наружной кирпичной кладки дымовой трубы продолжает эксплуатировать газовую котельную, не обеспечивая своевременное восстановление поврежденного элемента.

Указанное нарушение создает угрозу срыва отопительного сезона 2018-2019г.г.., а также предоставления населению коммунальной услуги ненадлежащего качества.

Ранее по вышеуказанному факту в апреле 2018 года прокуратурой города в адрес директора МУП ЖКХ «Конып» внесено представление, однако нарушения устранены не были.

«Учитывая изложенное, Кирово — Чепецкий городской прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать МУП ЖКХ «Конып» произвести ремонт поврежденного элемента опасного производственного объекта», — сообщили в прокуратуре Кировской области.

Решением Кирово-Чепецкого районного суда исковые требования прокурора города удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

Фото — classomsk.com