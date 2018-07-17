«Ростелеком» займется в Магаданской области внедрением «цифровой экономики»

Администрация региона и компания «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации инновационных проектов.

«Наши совместные усилия по развитию цифровой экономики в Магаданской области дадут дополнительный импульс для наращивания инвестиционного потенциала региона. Телемедицина, цифровизация школ, системы управления ЖКХ, транспортом, безопасностью — решения, которые сегодня нужны людям. Они повышают качество жизни и создают комфортные условия для ведения бизнеса», — цитирует портал правительства Магаданской области слова врио магаданского губернатора Сергея Носова

Соглашение предусматривает формирование основных подходов и принципов развития цифровых сервисов для модернизации экономики Магаданской области. Договор направлен на улучшение качества жизни населения и повышение инвестиционной привлекательности региона. В частности, модернизация объектов здравоохранения позволит владеть информацией по учету медикаментов, обмениваться врачебным опытом в рамках онлайн-конференций. В дошкольных учреждениях будет установлена система видеонаблюдения.