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«Ростелеком» займется в Магаданской области внедрением «цифровой экономики»
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«Ростелеком» займется в Магаданской области внедрением «цифровой экономики» 

RUБЕЖ 45 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Администрация региона и компания «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации инновационных проектов.
«Наши совместные усилия по развитию цифровой экономики в Магаданской области дадут дополнительный импульс для наращивания инвестиционного потенциала региона. Телемедицина, цифровизация школ, системы управления ЖКХ, транспортом, безопасностью — решения, которые сегодня нужны людям. Они повышают качество жизни и создают комфортные условия для ведения бизнеса», — цитирует портал правительства Магаданской области слова врио магаданского губернатора Сергея Носова.
Соглашение предусматривает формирование основных подходов и принципов развития цифровых сервисов для модернизации экономики Магаданской области. Договор направлен на улучшение качества жизни населения и повышение инвестиционной привлекательности региона. В частности, модернизация объектов здравоохранения позволит владеть информацией по учету медикаментов, обмениваться врачебным опытом в рамках онлайн-конференций. В дошкольных учреждениях будет установлена система видеонаблюдения.
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