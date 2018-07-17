В Красноярске ограничен проезд по улице 9 Мая

В Советском районе столицы края с 17 июля ограничили движение по улице 9 мая в районе спорткомплекса «Арена. Север». Связано это со строительством надземного пешеходного перехода на данном участке. Работы будут вестись в районе перекрестка с улицы 78-й Добровольческой бригады. Перекрыты будут крайние левые полосы в обоих направлениях.

Неудобства красноярские водители уже почувствовали сегодня утром и вечером в «час пик», когда ехали на работу и возвращались домой. Это не единственный участок, где ведется ремонт дорог, из-за чего возникают пробки. В частности, плотное движение наблюдается ежедневно на ул. Ленина, пр. Мира, пр. Свободный, ул. Копылова, традиционно на правом берегу. Пока спасает тот факт, что многие красноярцы сейчас в отпуске и поток машин летом заметно снизился. Жители мегаполиса опасаются, если до сентября ремонт дорог не завершат, то в городе наступит транспортный коллапс.