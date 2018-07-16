На страже экологии: станет ли Эверест высочайшей в мире свалкой

Высочайшая вершина мира Эверест постепенно покрывается мусором. Альпинисты, рвущиеся покорять пик, оставляют после себя огромное количество упаковок, банок из-под напитков и прочего.

Некоторые исследователи уже называют гору «высочайшей на планете свалкой». Однако, по мнению геолога Элтона Байерса из Института арктических и альпийских исследований (Университет Колорадо в Боулдере, США ), это описание не совсем соответствует действительности, сообщает Live Science.

По его словам, особую обеспокоенность вызывают прилегающие к Эвересту районы, в частности, национальный парк Сагарматха — вокруг расположенных там поселений можно найти десяти свалок.

Бутана. Напомним, высота Эвереста составляет 8 848 метров над уровнем моря. Он входит в горную систему Гималаев, протянувшуюся на более чем 2 900 км по территории нескольких стран, в том числе Индии, Пакистана

Покорить эту гору удалось сравнительно недавно. В 1922 году группа английских альпинистов впервые достигла точки 8 320 метров — они стали первыми, кто использовал кислородные приборы. Первое успешное восхождение совершили новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей в 1953 году.

Во второй половине ХХ века на Эверест потянулись тысячи искателей приключений. В конце 1990-х гора стала едва ли не главной приманкой для путешественников. Национальный парк Сагарматха посещает до 150 тысяч человек в год.

Альпинисты, в первый раз оказавшиеся у подножия Эвереста, порой удивляются, видя наполовину похороненные под землей палатки, канистры из-под топлива и прочие разнообразные остатки бывших здесь некогда туристических лагерей.

По словам Байерса, в районе Эвереста можно найти два вида отходов. Мусор, оставляемый альпинистами, разбросан практически по всей горе от подножия до вершины. Его вывозом занимается Комитет по контролю загрязнения Сагарматха (некоммерческая и неправительственная организация, цель которой — поддерживать чистоту региона). Его представители работают на нескольких альпинистских маршрутах. Организация установила вдоль путей около 70 контейнеров и обеспечивает сбор мусора в нескольких крупных деревнях.

Но полномочия Комитета ограничены, и правила обращения с отходами исполняются далеко не всеми. По словам опытных альпинистов, Эверест открыт всем желающим, и на туристов не возлагают никакой ответственности.

Другой вид мусора — тот, что остается от жителей прилегающих к Эвересту поселений. Никто в регионе не заинтересован в переработке отходов, так как это недешевое удовольствие. Вместо этого мусор, включая пластиковые изделия, сжигают, вследствие чего в воздух попадают ядовитые вещества. Остатки также закапывают, и токсичные соединения проникают в грунтовые воды.

Свое негативное влияние оказывают и органические отходы, попадающие в местные источники воды. Фильтры не в состоянии полностью удалить их, и поэтому, по словам Байерса, так много туристов каждый год, приезжая на Эверест, сталкиваются с кишечными расстройствами.

Впрочем, не все так безнадежно. Создаются специальные проекты, направленные на решение этой проблемы. Один из них посвящен очистке деревни Горак Шеп, расположенной на высоте 5 180 метров. В этом поселении нет ни электричества, ни канализации, ни водоснабжения. Тем не менее, именно там расположена свалка, куда направляют отходы из нескольких базовых альпинистских лагерей на Эвересте.

Проект предлагает перерабатывать отходы методом анаэробной очистки, то есть поместить их в большой резервуар со специальными микроорганизмами.

Организация Sagarmatha Next создает из мусора, собранного в Национальном парке, произведения искусства. Таким образом энтузиасты стремятся обратить внимание на влияние туристов на горную экосистему.

Результаты деятельности этих организаций могут быть многообещающими, однако, по словам Байерса, проблема загрязнения Эвереста требует тщательной проработки и новых идей.

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