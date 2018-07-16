Ещё
Вертолет ВВС США «воткнулся» в гору и улетел: видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вертолет ВВС США «воткнулся» в гору и улетел: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадры попала спасательная операция в горах штата Орегон.
В Сети набирает популярность видео, на котором тяжелый военно-транспортный вертолет ВВС США CH-47 Chinook подлетает настолько близко к горе, что кажется, будто он «воткнулся» в землю.
По данным The Drive, на самом деле на видео попала операция по спасению альпинистов с горы Худ в американском штате Орегон. Группа альпинистов из 6 человек застряла на высоте в 3430 метров и не могла спуститься со склона из-за погодных условий, после чего было принято решение выслать альпинистами на помощь вертолет ВВС США.
В ходе спасательной операции пилоты CH-47 подлетели максимально близко к склону горы таким образом, чтобы задние колеса вертолета касались земли, однако передняя часть машины оставалась зависшей в воздухе.
По словам пользователей Сети, маневр американских пилотов больше выглядел так, будто вертолет «воткнулся» в гору параллельно земле.
Между тем спасательная операция прошла успешно, жизням альпинистов ничто не угрожает.
ТК «Звезда»: последние новости
Завершился весенний призыв 2018 года граждан на военную службу в России В казахской степи упали обломки «НЛО» Внештатных разведчиков-наблюдателей начали готовить в ВВО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео137
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»57
Глава Хорватии вступилась за Россию96
Лепс опозорился на свадьбе друга87
Песков рассказал о новом российском оружии103
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение